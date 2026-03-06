Le PSG aborde le choc de la 25e journée de Ligue 1 face à Monaco avec la ferme intention de conforter sa place de leader. Luis Enrique, désireux de maintenir la pression sur ses poursuivants et d’asseoir un peu plus son avance au classement, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour la soirée au Parc des Princes.

Dembélé et Mayulu effectuent leur retour

Pour cette affiche capitale, Luis Enrique a fait appel à un groupe de 21 joueurs. La grande nouvelle réside dans les retours attendus d’Ousmane Dembélé, enfin rétabli, et de Senny Mayulu. De retour dans le groupe parisien après plusieurs semaines d’absence, Dembélé pourrait dynamiser l’attaque grâce à sa vitesse, sa polyvalence et son influence déjà remarquée sur l’ensemble des buts du PSG cette saison. Senny Mayulu, jeune talent de l’attaque, vient également étoffer les options offensives à disposition du staff.

Trois absents de marque pour Paris

Fabian Ruiz

Quentin Ndjantou

João Neves

L’effectif convoqué souffre toutefois de plusieurs absences notables. Fabian Ruiz, élément clé du milieu de terrain, manque à l’appel, tout comme Quentin Ndjantou et João Neves. Ces forfaits réduisent les choix sur le banc et pourraient forcer l’entraîneur parisien à opter pour de nouvelles solutions au cœur du jeu, un enjeu non négligeable alors que la course au titre s’intensifie face à la pression du RC Lens.

Avec le retour de Dembélé et la présence de Mayulu, le PSG affiche de nouvelles armes pour dominer Monaco devant son public. Une victoire ce soir permettrait de prendre un réel avantage dans la lutte pour le titre, avant un déplacement périlleux lors de la prochaine journée.