ASSE : le groupe de Montanier face au Red Star, une incertitude de dernière minute à craindre ?

Par William Tertrin - 6 Mar 2026, 18:15
Le groupe de Philippe Montanier pour le match de l’ASSE face au Red Star ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE reçoit le Red Star pour un choc en haut de tableau de Ligue 2. Pour cette rencontre, Philippe Montanier devra se passer de Florian Tardieu, forfait en raison d’un problème au mollet. De plus, Mahmoud Jaber et Maxime Bernauer reprennent individuellement et participent à certains exercices, mais pas encore de retour prévu dans le groupe. Chico Lamba s’entraîne normalement mais jouera plutôt avec la réserve cette semaine. Nadir El Jamali commence sa rééducation après son opération. Enfin, Ferreira peut faire de l’aérobie mais pas de contacts, et son retour dépendra de la consolidation de sa fracture. De ce fait, les jeunes Luan Gadegbeku et Paul Eymard complètent ce groupe de 19, alors qu’ils ne seront que 18 sur la feuille de match. Peut-être une incertitude à prévoir chez les Verts.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Le Cardinal, Nadé, Pedro, Soumahoro – Eymard, Gadegbeku, Kanté, Miladinovic, Moueffek – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.

ASSE

