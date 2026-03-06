À LA UNE DU 6 MAR 2026
[20:10]FC Barcelone Mercato : le Barça fonce sur une cible privilégiée de l’OM
[19:52]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter l’AS Monaco
[19:33]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter le Celta Vigo
[19:11]FC Nantes : Kantari annonce du très lourd pour Angers mais ravive un douloureux souvenir
[18:37]RC Lens Mercato : les Sang et Or clarifient l’avenir de Florian Sotoca (officiel)
[18:30]OM : l’élimination face à Toulouse a provoqué un départ passé complètement inaperçu
[18:15]ASSE : le groupe de Montanier face au Red Star, une incertitude de dernière minute à craindre ?
[17:53]FC Nantes : un départ confirmé, Kantari complètement snobé au profit des Kita
[17:30]ASSE : Montanier au cœur d’un pari fou en cas de victoire face au Red Star
[17:00]Stade Rennais : Haise annonce une mauvaise nouvelle et balance encore sur son passage à Nice
Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin - 6 Mar 2026, 19:33
L'entraineur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, lors d'une conférence de presse.
Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter le Celta Vigo.

Ce vendredi soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Celta Vigo pour la 27e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa. Coup d’envoi à 21h au Stade Balaídos.

La compo du Real Madrid

Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy – Valverde (cap), Tchouaméni, Pitarch – Güler – Brahim, Vinicius.

