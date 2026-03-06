Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter le Celta Vigo

Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter le Celta Vigo.
Ce vendredi soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Celta Vigo pour la 27e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa. Coup d’envoi à 21h au Stade Balaídos.
La compo du Real Madrid
Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy – Valverde (cap), Tchouaméni, Pitarch – Güler – Brahim, Vinicius.
