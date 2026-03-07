À LA UNE DU 7 MAR 2026
OM Mercato : après Greenwood, Benatia prêt à refaire un gros coup en Angleterre !

Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 08:48
💬 Commenter
Medhi Benatia (OM)
L’OM continue de scruter l’Angleterre pour renforcer son effectif. Après Mason Greenwood, CJ Egan-Riley ou Ethan Nwaneri, c’est désormais Samuel Amissah, défenseur central de Fulham, qui ferait briller les yeux de l’équipe d’Habib Beye. Le jeune talent de 18 ans est suivi par plusieurs grands clubs européens.

L’OM mise encore sur l’Angleterre. Ces derniers mois, Marseille a multiplié les pistes outre-Manche. Les arrivées de Mason Greenwood, CJ Egan-Riley ou Ethan Nwaneri témoignent de l’intérêt réel du club phocéen pour le vivier anglais. Aujourd’hui, The Telegraph assure qu’un nouveau nom circule dans les bureaux de Medhi Benatia : Samuel Amissah. Le jeune défenseur central de Fulham FC serait suivi de près par les dirigeants marseillais.

Un profil polyvalent

« Il peut évoluer en défense centrale mais aussi monter d’un cran comme milieu relayeur, ce qui en fait un joueur très intéressant », confie une source proche du dossier. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Fulham FC, Samuel Amissah pourrait rejoindre l’Olympique de Marseille dès cet été. Mais l’OM devra se montrer réactif : le jeune Anglais est également dans le viseur de plusieurs poids lourds européens. « Chelsea, Manchester United, Arsenal, la Juventus et l’Ajax Amsterdam le suivent de près », précise la même source.

Un défi pour Beye

Pour Medhi Benatia, attirer Samuel Amissahle serait un coup double : renforcer la défense tout en ajoutant une solution pour le milieu relayeur. L’OM semble donc prêt à intensifier ses efforts pour devancer la concurrence. Le club phocéen continue de scruter l’Angleterre avec attention, déterminé à séduire les jeunes talents capables de briller rapidement dans le championnat français et en Europe. Reste à savoir si l’OM réussira à boucler ce dossier avant que les géants européens ne se positionnent définitivement.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

