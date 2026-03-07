Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Hansi Flick a tracé sa feuille de route pour la saison prochaine et certains cadres du FC Barcelone sont désormais sur la sellette. Trois noms ont été identifiés comme non-alignés avec le nouveau projet tactique.

Marc Casadó, João Cancelo et Roony Bardghji pourraient quitter le FC Barcelone au mercato. Selon le média espagnol Fichajes, à prendre avec des pincettes, ces mouvements viseraient à renforcer la cohérence et l’équilibre de l’équipe.

Flick a transmis sa liste à Deco

Dans le cadre de la restructuration du FC Barcelone, Hansi Flick a clairement identifié les joueurs qui ne correspondent pas à son nouveau schéma tactique. Selon ses informations communiquées par Deco, ces trois éléments ne figurent pas dans ses plans pour la saison prochaine. Le départ de Marc Casadó, João Cancelo et Roony Bardghji permettrait au Barça de gagner en stabilité et en fluidité dans le jeu.

Une restructuration en route au Barça ?

Le staff technique travaille déjà à la mise en œuvre rapide de ces mouvements pour préparer un effectif compétitif et cohérent. Le FC Barcelone du futur se construit dès aujourd’hui autour de la méritocratie et d’une quête permanente de l’excellence sportive, et Flick entend poser des bases solides pour atteindre cet objectif.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League