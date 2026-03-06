FC Barcelone Mercato : le Barça fonce sur une cible privilégiée de l’OM

Dans sa quête d’un nouveau défenseur central, le FC Barcelone a récemment lancé une prise d’informations sur la situation d’Evan Ndicka, le défenseur central gauche de l’AS Roma. Selon Sport, les dirigeants catalans ont commencé à sonder l’entourage du joueur en vue du mercato estival à venir.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté du Barça de renforcer son axe défensif avec un profil gaucher, un besoin ressenti après le départ d’Íñigo Martínez. Les dirigeants souhaitent un joueur capable de relancer proprement, fort physiquement et à l’aise avec le ballon, des qualités qui caractérisent Ndicka, âgé de 26 ans et international ivoirien.

Pour l’heure, il est important de souligner que cette approche reste exploratoire : il n’y a eu aucun contact officiel entre les deux clubs et aucune offre formelle n’a été transmise à l’AS Roma. Le Barça s’est limité à des consultations informelles avec les représentants du joueur pour mieux comprendre sa situation contractuelle et les conditions possibles d’un transfert.

La décision finale dépendra aussi des contraintes économiques du club catalan, qui doit continuer à respecter le Fair‑Play Financier et la règle du 1:1 avant de valider un recrutement majeur l’été prochain.

Un profil suivi par l’OM l’été dernier

Ndicka s’est imposé comme un élément clé de la défense romaine cette saison, enchaînant les apparitions (plus de 30 matches joués) et montrant une régularité appréciée. Avant même l’intérêt barcelonais, son nom avait été associé à divers clubs européens, avec notamment une surveillance de clubs comme le Real Madrid ou Arsenal l’année dernière, signe de l’attraction qu’il suscite sur le marché.

De plus, Ndicka a été cité en Ligue 1 du côté de l’OM l’été dernier, qui avait eu un fort intérêt pour le défenseur. À l’époque, plusieurs sources évoquaient même une possible opération d’échange entre Marseille et la Roma, impliquant notamment Ismaël Koné dans le sens inverse.

Ce projet avait rapidement buté sur des divergences de valorisation des joueurs, rendant l’échange complexe à concrétiser. Les négociations se sont essoufflées, et Ndicka a finalement poursuivi son parcours à Rome plutôt qu’en France.

Un nom parmi d’autres pour le mercato barcelonais

Aujourd’hui, avec le Barça qui explore plusieurs pistes pour renforcer sa défense, le nom d’Evan Ndicka figure parmi une liste de profils évalués, mais il n’est encore qu’une option parmi d’autres. Aucune discussion avancée n’est en cours, et beaucoup dépendra de l’évolution du marché, des besoins sportifs et de la capacité du club catalan à équilibrer ses comptes avant l’ouverture officielle de la fenêtre des transferts. Pour rappel, les noms d’Alessandro Bastoni, Micky van de Ven, Gonçalo Inácio, ou encore Nathan Aké ont également été cités.