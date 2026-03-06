Revue de presse espagnole : le Barça rêve de ces deux recrues, bonne nouvelle pour Mbappé au Real ! 

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 6 mars 2026. Au menu : la situation de Kylian Mbappé au Real Madrid et les deux recrues rêvées au FC Barcelone.

AS : « Preuve de caractère »

Le Real Madrid affronte le Celia à Vigo pour le premier de ses quatre matches en 12 jours (21h). Une réaction est attendue pour recoller provisoirement au FC Barcelone.

MARCA : « Un Real blessé à Vigo »

Kylian Mbappé a été aperçu à la sortie du centre de Valdebebas au volant de sa propre voiture, une BMW iX3, un SUV de 4,7 m de long, de la marque partenaire du club. Et pour cause, l’attaquant du Real Madrid vient d’obtenir son permis de conduire… à 27 ans !

SPORT : « Je veux rester pour gagner des titres »

Sport a donné la parole à Ronald Araujo, passé de dépression à émulation au FC Barcelone. « Quand tu passes des moments difficiles, le travail est important », a affirmé le défenseur central international uruguayen du FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « Nous avons ramené la joie et la fierté

En pleine campagne à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta lâche ses vérités. Deco, lui, a deux rêves au procain mercato : un attaquant capable d’évoluer sur l’aile (priorité absolue) et un défenseur central pouvant également jouer latéral gauche. Le joueur idéal serait Alessandro Bastoni, mais son prix s’élève à 80 millions d’euros. Le Barça suit également Micky van de Ven et Gonçalo Inácio. Nathan Aké est une option plus réaliste et correspond au profil recherché.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)