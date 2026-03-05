C’est officiel, Walid Regragui n’est plus sélectionneur du Maroc. Annoncé sur le banc de l’OM, il aurait des contacts en Angleterre et en Espagne. Chez les Lions de l’Atlas, c’est une légende du FC Barcelone qui va le remplacer.

Le départ de Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille, début février, a ouvert une période d’incertitude sur le banc du club phocéen. Pendant plusieurs jours, une multitude de noms ont circulé pour lui succéder. Parmi eux figurait notamment celui de Walid Regragui, sélectionneur du Équipe du Maroc de football et proche de Medhi Benatia, directeur du football de l’OM.

L’hypothèse paraissait crédible : les deux hommes sont amis d’enfance et le technicien marocain semblait alors proche d’un départ de la sélection. Finalement, la direction marseillaise a tranché en faveur de Habib Beye, qui s’est engagé pour un an et demi avec le club. Un choix qui a mis fin aux spéculations… du moins temporairement.

Car depuis, la situation a évolué. Ce n’est que récemment que Walid Regragui a officiellement quitté son poste à la tête des Lions de l’Atlas, tournant la page d’une aventure marquée notamment par l’épopée historique du Maroc lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Regragui vise désormais l’Europe

Libre de tout contrat, l’entraîneur marocain aurait déjà commencé à réfléchir à son prochain défi. Selon Foot Mercato, son objectif est clair : rebondir en Europe.

Plusieurs clubs suivraient sa situation, notamment en Angleterre et en Espagne. Deux destinations qui séduiraient particulièrement le technicien, désireux de franchir un cap dans sa carrière après son passage réussi en sélection.

Une chose semble en revanche exclue : un départ vers l’Arabie saoudite. Malgré l’attrait financier de la Saudi Pro League, Regragui privilégierait un projet sportif dans un championnat majeur.

L’OM pourrait-il regretter son choix ?

Du côté de l’Olympique de Marseille, la nomination de Habib Beye reste pour l’instant un pari. L’ancien latéral s’est engagé jusqu’en 2027 mais son avenir pourrait dépendre fortement des résultats sportifs de la fin de saison.

Une qualification pour la UEFA Champions League serait évidemment un argument décisif pour installer durablement l’ancien consultant sur le banc marseillais. Dans le cas contraire, la direction pourrait être tentée de relancer certaines pistes… dont celle menant à Walid Regragui.

Mais le technicien marocain ne semble pas prêt à attendre la fin de la saison de Ligue 1 pour se décider. Si une opportunité sérieuse se présente en Espagne ou en Angleterre, il pourrait rapidement tourner la page marseillaise.

Xavi favori pour le Maroc

Pendant ce temps, la fédération marocaine s’active pour lui trouver un successeur. Plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines.

Celui de Jorge Sampaoli a notamment été évoqué, tout comme une solution interne avec Mohamed Ouahbi. Mais selon les informations du quotidien espagnol Marca, un tout autre profil serait désormais en pole position.

La priorité de la fédération serait en effet Xavi. L’ancienne légende du FC Barcelone, qui a débuté sa carrière d’entraîneur au Al-Sadd SC avant de diriger les Blaugranas pendant deux saisons et demie, pourrait se voir confier les rênes des Lions de l’Atlas.

Un choix qui aurait évidemment un énorme retentissement sur la scène internationale. Et qui montrerait surtout l’ambition du Maroc à l’approche des prochaines grandes compétitions, dont la Coupe du Monde de la FIFA 2030 que le pays coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

Pour Walid Regragui, l’histoire avec la sélection marocaine semble donc bel et bien terminée. Reste maintenant à savoir quel grand championnat européen lui offrira sa prochaine aventure.

