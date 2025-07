OM Mercato : Marseille a reçu un feu vert très précieux dans le dossier Ndicka 

L’Olympique de Marseille discute toujours avec l’AS Rome pour un échange entre Evan Ndicka et Ismael Koné. Le dossier avance, mais plusieurs détails restent à régler, notamment financiers. Et les deux joueurs doivent encore valider l’opération.

Le mercato s’accélère à Marseille, et le dossier Evan Ndicka est plus que jamais d’actualité. Selon Europa Calcio, l’OM et l’AS Roma sont en discussions avancées autour d’un échange entre le défenseur central ivoirien et le milieu de terrain canadien Ismaël Koné.

Les bases du deal sont posées et Gian Piero Gasperini, tout juste nommé sur le banc romain, a donné son feu vert pour l’opération. Il voit en Koné un profil capable d’apporter de la densité et de la verticalité à son entrejeu, un secteur qu’il veut rapidement renforcer.

Mais tout n’est pas encore ficelé. Le point de friction principal reste la valorisation des deux joueurs. La Roma estime Ndicka plus cher que Koné, et souhaite donc que l’OM complète l’échange avec une somme d’argent. Les discussions portent actuellement sur le montant de cette compensation.

Autre point crucial : l’accord des joueurs. Ndicka serait favorable à l’idée de rejoindre l’OM, séduit par le projet et la perspective de s’installer dans une défense à trois. Mais aucune décision définitive n’a encore été prise. De son côté, Koné est lui aussi en réflexion, même si un départ à l’étranger le séduit.

Le deal avance bien, mais les prochaines heures seront décisives. Si les positions convergent sur le plan financier, et si les deux joueurs donnent leur feu vert, l’échange pourrait être officialisé rapidement. Une opération jugée intelligente par les deux camps, qui permettraient à chaque club de combler un besoin clair sans passer par un transfert classique.

« Evan Ndicka serait la recrue rêvée pour l’OM au poste d’axial gauche en partant du principe où Facundo Medina pourrait arriver à celui de latéral gauche dans le 4-2-3-1 préférentiel de Roberto de Zerbi. Reste qu’un accord avec l’AS Rome est encore assez lointain. »