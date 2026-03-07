À LA UNE DU 7 MAR 2026
[11:25]Revue de presse : déjà des fuites sur Haise à Rennes, Boudaoui cause des remous à Nice, l’avenir de Risser menacé à Lens !
[11:00]OL Mercato : pluie de mauvaises nouvelles avant le PFC, nouvelle saignée au Mercato !
[10:52]OM : deux absents et deux retours de taille dans le groupe pour Toulouse 
[10:47]Stade Rennais : Haise s’associe au RC Lens pour donner le coup de grâce à l’OM
[10:13]Revue de presse espagnole : 5 recrues au Real Madrid, le nouveau Busquets au FC Barcelone ?
[09:41]FC Nantes : en cas de défaite contre Angers, les Kita s’activent déjà pour le départ de Kantari ! 
[09:16]ASSE : une nouvelle pointure lancée par Kilmer pour entourer Montanier ! 
[08:48]OM Mercato : après Greenwood, Benatia prêt à refaire un gros coup en Angleterre !
[08:17]FC Nantes – Angers : Kantari valide un choix fort des supporters dans son onze 
[08:00]RC Lens : mauvaises nouvelles pour Sage avant le FC Metz 
Revue de presse espagnole : 5 recrues au Real Madrid, le nouveau Busquets au FC Barcelone ?

Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 10:13
Marc Casado (FC Barcelone)
Voici la revue de presse espagnole en date du samedi 7 mars 2026. 

MARCA : « Le Real lié à la Liga »

Le Real Madrid est péniblement venu à bout du Celia à Vigo hier en Liga grâce à un but à la dernière minute de Federico Valverde (2-1). Le FC Barcelone reste leader avec un point d’avance.

SPORT : « Tension à San Mamès »

Le périlleux déplacement du FC Barcelone à Bilbao n’inspire pas la presse catalane, sur ses gardes au vu du passé blaugrana tumultueux à San Mamès.

MUNDO DEPORTIVO : « Le passé contre le futur »

Mundo Deportivo a donné la parole à Victor Font, candidat de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone. Marc Casado, lui, est considéré comme le futur Sergio Busquets et pourrait rapidement déloger Frenkie De Jong.

AS : « Jusqu’au final, le Real »

La résilience du Real Madrid est mise en avant par As, qui a aussi listé les recrues attendues à Valdebebas au mercato estival : Rodri, Nico Schlotterbeck, Endrick, Nico Paz et Konate.

