Revue de presse espagnole : 5 recrues au Real Madrid, le nouveau Busquets au FC Barcelone ?

Voici la revue de presse espagnole en date du samedi 7 mars 2026.

MARCA : « Le Real lié à la Liga »

Le Real Madrid est péniblement venu à bout du Celia à Vigo hier en Liga grâce à un but à la dernière minute de Federico Valverde (2-1). Le FC Barcelone reste leader avec un point d’avance.

SPORT : « Tension à San Mamès »

Le périlleux déplacement du FC Barcelone à Bilbao n’inspire pas la presse catalane, sur ses gardes au vu du passé blaugrana tumultueux à San Mamès.

MUNDO DEPORTIVO : « Le passé contre le futur »

Mundo Deportivo a donné la parole à Victor Font, candidat de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone. Marc Casado, lui, est considéré comme le futur Sergio Busquets et pourrait rapidement déloger Frenkie De Jong.

AS : « Jusqu’au final, le Real »

La résilience du Real Madrid est mise en avant par As, qui a aussi listé les recrues attendues à Valdebebas au mercato estival : Rodri, Nico Schlotterbeck, Endrick, Nico Paz et Konate.