RC Lens : une énorme nouvelle tombe pour l’avenir d’un taulier de Pierre Sage !

La trajectoire de Malang Sarr s’apprête à basculer sur la scène internationale. À 27 ans, le taulier et défenseur du RC Lens est en passe de réaliser un rêve longtemps caressé : porter pour la première fois le maillot de la sélection du Sénégal, championne d’Afrique en titre, selon Foot Mercato. Une récompense méritée, fruit d’une saison accomplie en Artois et d’une volonté jamais démentie de défendre les couleurs de ses origines.

Une saison XXL au RC Lens

Arrivé à Lens avec une rage de reconquête, Malang Sarr a vécu une première saison mitigé, puis a impressionné par son volume de jeu, son impact physique et sa régularité. Son apport n’est pas passé inaperçu du staff lensois ni de ses adversaires. En fin de contrat à Lens, Sarr a rappelé qu’à son meilleur niveau, il reste une valeur sûre du championnat, refermant la porte à ses détracteurs et attirant enfin les regards du staff sénégalais sur ses performances.

La sélection sénégalaise répond à son souhait

Depuis plusieurs mois, le défenseur martèle son désir de rejoindre les Lions de la Teranga. Si jusqu’ici, le sélectionneur Pape Thiaw n’avait pas donné suite, cette période d’équipe nationale de mars semble être la bonne. Une reconnaissance sportive qui a tardé, mais qui survient alors que Sarr affiche une maturité et une régularité exemplaires. Ce vendredi, nous évoquions même la possibilité de voir Sarr rejoindre l’équipe de France, étant donné qu’une rumeur indiquait que la FFF l’observait avec attention.

Deux matches amicaux sous les couleurs des champions d’Afrique

Le prochain rassemblement ne sera pas anodin. Sarr devrait vivre sa première cape lors de deux joutes amicales très attendues. Ce passage sous le maillot sénégalais commencera face au Pérou, le 28 mars, puis se poursuivra face à la Gambie trois jours plus tard. Deux rencontres pour juger de sa capacité à s’installer durablement au sein d’une défense qui vise à confirmer ses ambitions continentales.

Du parcours en bleu à la tunique sénégalaise

Avant de faire le choix du Sénégal, Malang Sarr avait gravi tous les échelons en équipe de France chez les jeunes, des U16 jusqu’aux Espoirs. Un passage formateur, mais dont l’avenir semblait bouché au plus haut niveau. C’est ainsi, mû par ses racines et son ambition intacte, que Sarr a effectué le choix fort de se tourner vers le Sénégal.

À l’heure qu’il est, la sélection sénégalaise pourrait compter sur un renfort de poids pour une nouvelle campagne internationale. Un nouveau chapitre pour un joueur, prêt à marquer son histoire de la plus belle des manières.