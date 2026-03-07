À LA UNE DU 7 MAR 2026
[19:30]Real Madrid : une polémique a éclaté après la victoire à Vigo, Arbeloa en première ligne
[19:02]ASSE : un seul changement dans la compo de Montanier pour affronter le Red Star
[18:57]FC Nantes – Angers SCO (0-1) : le naufrage continue, les tops et flops des Canaris
[18:19]RC Lens : un groupe décimé pour affronter Metz, deux jeunes à la rescousse
[18:11]FC Nantes : les ultras nantais humilient les Kita en plein match !
[18:00]OM Mercato : Benatia freiné net, un stop brutal tombe pour ce défenseur central
[17:30]FC Barcelone Mercato : un énorme transfert pour un serial buteur cet été, le PSG menacé !
[17:00]RC Lens : une énorme nouvelle tombe pour l’avenir d’un taulier de Pierre Sage !
[16:40]PSG Mercato : Luis Enrique s’agace en interne et pourrait déclencher un transfert XXL
[16:20]ASSE : les Verts mis sous pression avant d’affronter le Red Star
ASSE : un seul changement dans la compo de Montanier pour affronter le Red Star

Par William Tertrin - 7 Mar 2026, 19:02
Philippe Montanier (ASSE)
Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face au Red Star.

Ce samedi, l’ASSE reçoit le Red Star pour un choc en haut de tableau de Ligue 2. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Philippe Montanier. Un seul changement avec le retour de Miladinovic dans le onze. Coup d’envoi à 20h au stade Geoffroy-Guichard.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Miladinovic, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

