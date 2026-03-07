ASSE : un seul changement dans la compo de Montanier pour affronter le Red Star

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face au Red Star.

Ce samedi, l’ASSE reçoit le Red Star pour un choc en haut de tableau de Ligue 2. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Philippe Montanier. Un seul changement avec le retour de Miladinovic dans le onze. Coup d’envoi à 20h au stade Geoffroy-Guichard.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Miladinovic, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.