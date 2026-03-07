ASSE : les Verts enchaînent face au Red Star et font tomber un record vieux de 10 ans !

Ce samedi soir, l’ASSE de Philippe Montanier a réalisé le 5 à la suite face au Red Star à Geoffroy-Guichard.

L’ASEE a obtenu une cinquième victoire de suite ce samedi soir en s’imposant 2-0 face au Red Star dans un stade Geoffroy-Guichard bouillant et garni par plus de 36 500 spectateurs. Grâce à des buts de Kévin Pedro et Lucas Stassin en seconde période, les Verts confirment leur excellente dynamique et restent solidement installés dans le haut du classement.

Une première période équilibrée

Le début de rencontre est rythmé mais pauvre en occasions franches. Dès la 4ᵉ minute, Saint-Étienne se montre dangereux après un contre rapide : Davitashvili part en profondeur, talonne pour Stassin dont la frappe enroulée passe au-dessus du cadre.

Les Verts continuent de pousser et multiplient les centres dangereux devant le but adverse. À la 19ᵉ minute, Miladinovic récupère un ballon dans la surface mais sa frappe est contrée par la défense audonienne. Peu avant la pause, Davitashvili tente sa chance sur coup franc, sans réussite.

La meilleure occasion stéphanoise intervient à la 39ᵉ minute : après une belle combinaison sur corner joué court, Davitashvili sert Pedro en retrait, mais sa frappe est captée par le gardien Gaëtan Poussin. Juste avant la mi-temps, le Red Star manque de peu d’ouvrir le score lorsque Khaoui tente un lob sur Larsonneur, qui passe de peu au-dessus. Les deux équipes rentrent finalement aux vestiaires sur un score nul (0-0).

Pedro débloque la situation

Au retour des vestiaires, l’ASSE augmente la pression. À la 49ᵉ minute, Lucas Stassin semble déséquilibré dans la surface mais l’arbitre ne siffle pas de penalty. Les Stéphanois continuent d’insister et Stassin frôle l’ouverture du score à la 57ᵉ minute, mais sa frappe passe juste à côté.

La délivrance arrive à la 66ᵉ minute. Servi par une superbe passe de Davitashvili, Kévin Pedro se projette sur le côté droit et déclenche une frappe puissante en angle fermé. Le ballon touche le poteau avant d’entrer dans le but, faisant exploser le stade Geoffroy-Guichard.

Stassin assure la victoire

Saint-Étienne continue d’attaquer et manque même de faire le break quelques minutes plus tard lorsque Moueffek, bien servi dans la surface, ne parvient pas à cadrer.

Finalement, les Verts se mettent définitivement à l’abri à la 80ᵉ minute. Après une récupération aux abords de la surface, Davitashvili sert Lucas Stassin qui ajuste une frappe du pied droit et inscrit le deuxième but stéphanois.

Malgré plusieurs minutes de temps additionnel, l’ASSE gère tranquillement la fin de rencontre et conserve son avantage, avec tout de même une grosse inquiétude concernant Gautier Larsonneur, qui semblait sérieusement touché. Avec cette victoire 2-0, les Stéphanois enchaînent un cinquième succès consécutif en Ligue 2 et font tomber un vieux record de 10 ans. En effet, la dernière fois que les Verts avaient réussi un tel enchaînement, c’était en 2016 sous les ordres de Christophe Galtier en Ligue 1.