FC Nantes : les Kita prêts à tout bouleverser, Kantari vers la sortie !

La situation devient critique pour le FC Nantes. Battus samedi soir par le Angers SCO (0-1) à la Beaujoire, les Canaris s’enfoncent un peu plus dans la crise. Selon les informations de L’Équipe, la position de l’entraîneur Ahmed Kantari serait désormais extrêmement fragile. À tel point que la famille Kita réfléchirait déjà à un nouveau changement sur le banc nantais.

Le FC Nantes plus que jamais menacé de relégation

La défaite face à Angers est un nouveau coup dur pour les Canaris dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

À ce stade de la saison, la dynamique est clairement défavorable au club nantais. Les résultats s’enchaînent sans véritable amélioration et l’écart avec les concurrents directs commence à devenir inquiétant.

Dans ce contexte, plusieurs observateurs estiment que le FC Nantes se rapproche dangereusement de la relégation.

L’Équipe n’hésite d’ailleurs pas à écrire que les Canaris sont « quasiment cuits », un constat particulièrement alarmant pour un club historique du football français.

Kantari sur un siège éjectable

Arrivé pour tenter de redresser la situation, Ahmed Kantari pourrait ne pas terminer la saison sur le banc nantais.

Les dirigeants du club, emmenés par Waldemar Kita, envisageraient déjà un nouveau changement d’entraîneur.

Si cette décision se confirme, Nantes pourrait donc connaître un troisième coach cette saison, après le passage de Luis Castro puis celui de Kantari.

Une instabilité qui illustre parfaitement la crise que traverse actuellement le club.

Un remplaçant difficile à trouver

La question qui se pose désormais concerne l’identité d’un éventuel successeur.

Changer d’entraîneur en pleine lutte pour le maintien reste un pari risqué, d’autant plus que les options disponibles sur le marché sont limitées.

Les dirigeants nantais devront donc trouver rapidement le profil capable de provoquer un électrochoc dans le vestiaire.

Une réaction de Kantari qui surprend

Après la défaite face à Angers, Ahmed Kantari a tenté de relativiser la situation.

Mais sa déclaration au micro de Ligue 1+ a surpris de nombreux observateurs.

« De l’inquiétude ? Pas du tout. Il y a de la frustration et de la déception. On n’a pas été dépassé par cette équipe d’Angers. »

L’entraîneur nantais estime que le match aurait pu basculer dans l’autre sens.

« Ça peut basculer des deux côtés… mais la pièce n’a pas basculé de notre côté. »

Une analyse jugée optimiste — voire irréaliste — par certains supporters, qui redoutent désormais le pire pour leur club.

Les prochaines heures s’annoncent décisives

La pression est désormais maximale autour du FC Nantes.

Les dirigeants doivent décider rapidement s’ils maintiennent leur confiance à Ahmed Kantari ou s’ils choisissent de provoquer un nouvel électrochoc.

Dans tous les cas, une chose est certaine : les prochaines semaines seront déterminantes pour l’avenir des Canaris en Ligue 1.

Et pour Kantari, chaque match pourrait désormais être celui de la dernière chance.