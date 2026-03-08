Il y a presque cent-vingt ans jour pour jour, la catastrophe de Courrières coûtait la vie à plus d’un millier de mineurs. Le RC Lens leur a rendu hommage avant le coup d’envoi du match contre Metz.

Ce dimanche, le RC Lens accueille le FC Metz avec des couleurs inhabituelles. Le noir et le vert, qui sont plutôt de sortie à l’extérieur, ont exceptionnellement remplacé le sang et or. Cela parce que le club artésien rend hommage aux 1.099 mineurs décédés le 10 mars 1906 dans la catastrophe de Courrières, la plus importante survenue en Europe. C’est à partir de ce drame que les conditions de travail ont commencé à s’améliorer pour les mineurs de fond, ce qui a notamment entraîné la création du Racing Club de Lens deux ans plus tard.

« Ne jamais oublier les sacrifices du bassin minier ! »

Les supporters du RC Lens se sont fendus, pour l’occasion, d’un tifo magnifique dans lequel on voit l’explosion fatale, due à un coup de grisou, mais aussi des mineurs venant en aide aux victimes. Le tout accompagné d’une banderole où il est écrit : « Courrières mai 1906 : ne jamais oublier les sacrifices du bassin minier ! ». Une minute de silence a suivi. Une belle façon d’honorer le passé de ce club, de ces supporters et de cette région exceptionnels.

Sur son site, le RC Lens a expliqué pourquoi il avait opté pour ces couleurs vert et noir ce dimanche et que d’autres célébrations allaient venir : « Ces couleurs, les premières de l’histoire du club, font écho à la Place Verte – premier terrain de jeu historique des footballeurs lensois – et au charbon, symbole du passé minier du territoire. Dans le prolongement de ce temps mémoriel et identitaire, le Racing souhaite également soutenir des projets de transmission de l’héritage minier. En ce sens, une partie des maillots portés et dédicacés par les Sang et Or lors de la rencontre face aux Grenats sera vendue aux enchères. Les fonds, récoltés par le Racing Cœur de Lens, seront reversés à des associations locales œuvrant pour la préservation du patrimoine et le devoir de mémoire ».

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finale de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France