FC Nantes : Deux anciens de la maison en lice pour remplacer Kantari… mais pas seulement

La tempête continue de souffler sur la Beaujoire. Battu par Angers SCO (0-1) samedi, le FC Nantes s’enfonce dangereusement au classement de Ligue 1 avec une inquiétante 17ᵉ place. Et forcément, l’avenir d’Ahmed Kantari sur le banc nantais semble désormais suspendu à un fil.

Arrivé en décembre pour succéder à Luis Castro, le technicien de 40 ans n’a pas réussi à enrayer la spirale négative des Canaris. En interne, la direction commence déjà à réfléchir à la suite, et plusieurs noms circulent pour prendre la relève.

Une chose est sûre : la piste du prochain entraîneur est déjà ouverte.

Deux visages bien connus de la Beaujoire

Parmi les profils évoqués, deux noms parlent particulièrement aux supporters nantais : ceux de Michel Der Zakarian et Pierre Aristouy.

Der Zakarian pourrait même effectuer un troisième passage sur les bords de l’Erdre. L’ancien défenseur puis entraîneur des Canaris connaît parfaitement la maison jaune et bénéficie d’une solide réputation pour sa capacité à stabiliser un club en difficulté.

Mais l’autre nom qui fait vibrer les supporters reste celui de Pierre Aristouy.

Ancien joueur du club et ancien coach de l’équipe première, il avait laissé un sentiment d’inachevé lors de son départ précipité. Beaucoup de fans estiment encore aujourd’hui qu’il n’a jamais réellement eu le temps de construire son projet et voient en lui un entraîneur capable de redonner une identité au FC Nantes.

Un retour qui aurait aussi une forte portée symbolique.

La direction du #FCNantes n'a ni infirmé ni confirmé les rumeurs de départ d'Ahmed Kantari ce dimanche, préférant restée muette.

Cependant, @lequipe avance les noms de Michel Der Zakarian & de Pierre Aristouy ont circulé dans l'environnement du club au moment du départ de Castro

Des profils expérimentés également étudiés

Mais la direction nantaise ne se limite pas aux anciens de la maison.

Deux techniciens bien connus du championnat français figureraient également dans les réflexions : Pascal Dupraz et Thierry Laurey.

Deux profils habitués aux missions maintien, capables d’intervenir dans des contextes d’urgence. Leur expérience pourrait séduire une direction qui cherche avant tout une solution rapide pour sauver la saison des Canaris.

La piste interne Ziani divise en interne

Enfin, un dernier nom circule : celui de Stéphane Ziani, actuellement entraîneur de l’équipe réserve.

Ancien milieu emblématique du FC Nantes dans les années 90, il connaît parfaitement l’ADN du club et plaît à une partie de la direction. Selon plusieurs sources, Waldemar Kita serait favorable à sa promotion.

Mais cette option ne ferait pas l’unanimité en interne, notamment du côté de Franck Kita.

Une nouvelle décision cruciale pour les Kita

La situation reste donc extrêmement floue autour du banc nantais. Mais une chose semble déjà acquise : les jours d’Ahmed Kantari à la tête du FC Nantes paraissent comptés.

Dans un club qui a déjà connu plus de vingt entraîneurs depuis l’arrivée des Kita en 2007, la direction s’apprête à prendre une nouvelle décision capitale.

Et à Nantes, une question brûle déjà toutes les lèvres : Qui sera le prochain homme chargé de sauver les Canaris ?