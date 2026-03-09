Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Paris, la nuit, se réinvente une fois de plus ! Le PSG et Jordan Brand viennent tout juste de lever le voile sur un maillot qui bouscule les codes : la « Night Edition » pour la saison 2025/2026. Véritable déclaration d’amour à l’énergie et à la créativité qui animent la capitale dès la tombée du jour, cette collaboration marque un tournant majeur entre le club emblématique et la griffe américaine.

Depuis plusieurs saisons, l’alliance exclusive entre le PSG et Jordan n’a cessé de redéfinir le lifestyle footballistique. Chaque collection a su mixer élégance et innovation, mais cette nouvelle création va encore plus loin. Avec cette quatrième tunique pour la saison à venir, Paris s’affirme comme capitale de la mode… et de l’expérimentation ! À l’image de l’évolution des jeunes talents parisiens comme Zaïre-Emery, ce lancement prouve le dynamisme et la vision avant-gardiste du club.

Un design inspiré par l’énergie nocturne de Paris

Le maillot « Night Edition » puise son inspiration au cœur des nuits parisiennes. Son motif n’est pas le fruit du hasard : il rend hommage à l’éclat et au mouvement lumineux du Trocadéro, ce haut lieu qui symbolise l’effervescence culturelle de la Ville Lumière. Petite révolution à signaler : le graphisme a été créé à partir de captations 360°, réalisées directement sur le site, afin d’obtenir une distorsion unique et dynamique, reflet du Paris qui ne dort jamais.

Jeux de lumière inspirés du Trocadéro

Motifs issus de captations 360° pour un effet immersif

Coupes urbaines et détails exclusifs signés Jordan

Une expérience immersive au Palais de Tokyo pour célébrer le lancement

Pour accompagner cette sortie événement, le PSG, Jordan Brand et Snipes orchestrent le concept « Chrome Cage » ce mercredi 11 mars au Palais de Tokyo. Ouvert à toutes et à tous, cet événement transforme l’art du football en expérience sensible et urbaine, plongeant les fans dans l’univers nocturne du club. Les visiteurs pourront exprimer leur créativité « balle au pied », mêlant sport, ambiance underground et culture mode.

Cette démarche innovante s’inscrit dans la volonté du club de relier performance, identité parisienne et nouvelle génération de supporters. Difficile d’évoquer cette dynamique sans penser à l’impact de jeunes étoiles montantes qui font parler d’eux sur la scène internationale, confirmant le statut du PSG comme institution résolument tournée vers l’avenir.

En misant sur le lifestyle, la technologie et un ancrage profond dans l’histoire de Paris, le PSG et Jordan prouvent que le foot se vit aujourd’hui autant sur les terrains que dans la rue, sous les lumières magnétiques de la capitale.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League