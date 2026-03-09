OM : bagarre géante au Brésil… Gerson et Renan Lodi ont vu rouge, Hulk s’excuse après sa patate de forain ! (vidéo)

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La finale du championnat mineiro entre Cruzeiro EC et Atlético Mineiro restera dans les mémoires… mais pas pour des raisons sportives.

Dimanche soir, la rencontre a dégénéré en bagarre générale d’une rare violence, obligeant même les forces de police à intervenir autour de la pelouse pour rétablir l’ordre.

Au total, l’arbitre a distribué 23 cartons rouges, un chiffre totalement exceptionnel dans le football professionnel.

Une fin de match totalement hors de contrôle

La tension était déjà très élevée dans les dernières minutes de cette finale régionale.

Mais la situation a explosé lorsque plusieurs joueurs des deux équipes ont commencé à s’affronter sur la pelouse. Très vite, les remplaçants et les membres des staffs se sont mêlés à l’altercation.

Les images diffusées par les médias brésiliens montrent des coups, des bousculades et plusieurs joueurs blessés, certains apparaissant même en sang.

Face à l’ampleur des incidents, la police a dû sécuriser les abords du terrain.

Deux anciens joueurs de l’OM expulsés

Parmi les nombreux acteurs sanctionnés figurent deux joueurs bien connus des supporters de l’Olympique de Marseille.

Le milieu de terrain Gerson, qui a évolué à Marseille entre 2021 et 2023 et qui joue désormais à Cruzeiro, a été expulsé lors de l’échauffourée.

Même sanction pour Renan Lodi, passé par l’OM lors de la saison 2023-2024 et actuellement joueur de l’Atlético Mineiro.

Hulk au centre de la polémique

Mais le joueur qui fait le plus parler depuis la rencontre est sans conteste Hulk.

L’ancien international brésilien, passé notamment par le FC Porto, a été filmé en train d’asséner un violent coup de poing par derrière au capitaine de Cruzeiro, Lucas Romero.

Le coup aurait été porté au niveau de la tête, provoquant l’indignation sur les réseaux sociaux.

Hulk présente ses excuses

Après la rencontre, Hulk a rapidement tenté d’apaiser la situation en présentant publiquement ses excuses.

« Je ne me lasserai jamais de présenter mes excuses. Nous essayons de calmer le jeu, mais quand on est sous le coup de la colère et qu’on voit un coéquipier se faire agresser, on réagit instinctivement. Mais cela aurait pu être évité. »

Une déclaration qui vise à calmer la polémique, même si les images continuent de faire le tour du monde.

Cruzeiro sacré malgré le chaos

Malgré ces scènes extrêmement tendues, la finale a tout de même livré son verdict sportif.

Le Cruzeiro EC a finalement remporté le championnat de l’État du Minas Gerais.

Mais ce titre risque d’être largement éclipsé par les images de cette bagarre spectaculaire, déjà considérée comme l’un des incidents disciplinaires les plus marquants du football brésilien ces dernières années.