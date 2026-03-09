ASSE : la Belgique envoie Lucas Stassin à la Coupe du monde !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le retour en forme de Lucas Stassin avec l’AS Saint-Étienne pourrait bien changer la dimension de sa saison… et peut-être même de sa carrière. Auteur de trois buts lors des deux derniers matchs de Ligue 2 contre Pau (3-0) et le Red Star (2-0), l’attaquant belge attire désormais l’attention en Belgique. À tel point que certains observateurs estiment qu’il mérite une chance avec les Belgique.

Stassin en pleine explosion avec l’ASSE

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc stéphanois, Lucas Stassin a retrouvé une dynamique très positive.

Le jeune attaquant belge a inscrit un doublé face à Pau, avant de marquer à nouveau lors de la victoire contre le Red Star dans un Geoffroy-Guichard bouillant.

Ces performances confirment son importance dans le renouveau des Verts, actuellement bien placés dans la course à la montée en Ligue 1.

À seulement 20 ans, Stassin, auteur de 12 buts en Ligue 1 la saison passée, démontre qu’il possède déjà un sens du but et une maturité impressionnante.

Les concurrents de Stassin en difficulté

Si son nom commence à circuler pour une possible convocation, c’est aussi parce que plusieurs attaquants belges traversent une période compliquée.

Charles De Ketelaere et Michy Batshuayi sont actuellement blessés.

Romeo Vermant est désormais remplaçant au Club Brugge.

Loïs Openda joue très peu à la Juventus.

Quant à Romelu Lukaku, récemment revenu au SSC Napoli après une blessure, il manque encore de rythme.

Dans ce contexte, la porte semble s’entrouvrir pour une nouvelle tête chez les Diables Rouges.

Une possible convocation imminente

La Belgique disputera prochainement deux rencontres amicales face aux États-Unis (28 mars) et au Mexique (1er avril).

Et selon plusieurs observateurs, Lucas Stassin, qui totalise désormais 7 buts en Ligue 2 avec l’ASSE, pourrait bien être appelé pour ce rassemblement.

Une première convocation qui lui permettrait de franchir un cap important dans sa carrière internationale.

La Belgique pousse pour Stassin

Sur les réseaux sociaux, certains observateurs belges militent déjà activement pour sa sélection.

Le compte spécialisé Signal Foot BE a notamment interpellé directement Rudi Garcia :

« Rudi Garcia doit déroger à sa règle du je ne prends pas de joueurs de D2. Lucas Stassin mérite. Lucas Stassin a le niveau. Lucas Stassin est mentalement prêt pour ce défi. Lucas Stassin n’est pas un joueur de D2. Lucas Stassin est notre futur. »

Un message qui résume bien l’enthousiasme grandissant autour du jeune attaquant stéphanois.

Un rêve mondial pour Stassin ?

Si sa progression se poursuit, Lucas Stassin pourrait rapidement passer d’espoir du football belge à véritable candidat pour la Coupe du monde 2026.

Pour l’instant, l’objectif reste simple : continuer à briller avec l’ASSE et aider les Verts à retrouver la Ligue 1.

Mais une chose est sûre : le nom de Lucas Stassin commence sérieusement à circuler chez les Diables Rouges. Et en Belgique, beaucoup espèrent déjà le voir franchir ce nouveau cap.