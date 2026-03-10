Luis Enrique a tenu sa conférence de presse à la veille du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea (21h).

Le PSG n’abordera pas son huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea avec un effectif complet. Dans son point médical publié à la veille de la rencontre, le club parisien a officialisé les forfaits de Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou. Le milieu espagnol poursuit actuellement un travail individuel adapté, tandis que Ndjantou continue son protocole de soins. Deux absences qui viennent réduire les options de Luis Enrique à quelques heures d’un match particulièrement attendu au Parc des Princes.

Luis Enrique insiste sur la motivation du PSG

Présent en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a toutefois affiché un discours déterminé avant ce choc européen. « On est dans un très bon moment de motivation parce qu’on veut la meilleure compétition de clubs, elle est très importante pour nous. Jouer au Parc des Princes, c’est toujours spécial », a expliqué le technicien espagnol. Malgré quelques résultats irréguliers récemment, Luis Enrique assure que le soutien du public parisien reste un élément clé. « Peu importe les résultats des deux derniers matchs, les supporters sont là et soutiennent l’équipe », a-t-il rappelé.

Un duel qui s’annonce très serré

L’entraîneur du PSG s’attend également à une confrontation particulièrement disputée face aux Blues. « C’est une vraie équipe, très bonne avec et sans ballon. Ce sera très serré », a-t-il reconnu au sujet de Chelsea. Luis Enrique a enfin insisté sur la nécessité pour son groupe de continuer à progresser malgré les hauts et les bas d’une saison longue et exigeante. « On veut améliorer nos performances, il y a des hauts et des bas dans la saison. On est très forts quand on est tous ensemble. » Dans un Parc des Princes qui s’annonce bouillant, le PSG espère donc prendre une option avant le match retour. Mais face à Chelsea, la marge d’erreur sera minime.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League