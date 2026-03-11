Le Stade Rennais s’apprête à frapper un grand coup sur le marché des jeunes talents. Grâce à son nouveau partenariat avec le Guelwaars FC, le club breton va accueillir l’un des ailiers les plus prometteurs du Sénégal : Magueye Niang. À seulement 17 ans, ce jeune gaucher, récent champion de la zone UFOA avec les U17 sénégalais, aiguise déjà l’appétit des recruteurs européens… jusqu’à Chelsea.

Le Sttade Rennais va offrir à Franck Haise sa première recrue : Magueye Niang. Issu du centre de formation de Guelwaars FC à Fatick, l’ailier de 17 ans brille par son explosivité et sa capacité à faire la différence en un contre un. Son profil rappelle immédiatement celui d’Ismaïla Sarr, formé lui aussi à Génération Foot puis éclatant sous les couleurs du Stade Rennais quelques années plus tôt. Cette filiation n’est pas anodine, tant le SRFC mise depuis des années sur la formation de jeunes Africains pour renouveler son effectif et rester compétitif en Ligue 1.

Selon Jeunes Footeux, la valorisation rapide de Niang, déjà surveillé par Chelsea, confirme tout le potentiel d’un joueur calibré pour la Ligue des Champions. Sa capacité à répéter les courses sur l’aile et sa fraîcheur technique attirent l’œil même outre-Manche. L’arrivée programmée du Sénégalais à Rennes n’est donc pas qu’un simple transfert : c’est la promesse d’une future locomotive pour l’attaque bretonne, à l’image de la trajectoire d’Ismaïla Sarr, devenu une référence, aujourd’hui à Crystal Palace (voir son récent accueil en Angleterre après la CAN).

Une stratégie commune pour le long terme

Le partenariat entre Guelwaars FC et Rennes n’a pas été noué par hasard. Dès la première année de l’accord, le SRFC concrétise sa vision d’un réseau africain solide et réactif en intégrant Niang, symbole d’une stratégie ambitieuse qui va bien au-delà du recrutement ponctuel. Le président de Guelwaars l’a affirmé : cet accord marque une étape structurante pour le développement de ses jeunes talents.

Pour les deux clubs, il s’agit de créer des ponts durables : du terrain sénégalais aux pelouses de la Piverdière, la passerelle veut faire éclore de nouveaux profils explosifs, tout en offrant à ces espoirs une première expérience européenne dans un environnement formateur. L’enjeu est aussi stratégique dans un contexte où la concurrence européenne est de plus en plus féroce sur le scoutisme africain.

Un chemin semé de défis pour briller à Rennes

Si Magueye Niang s’annonce comme un renfort d’avenir, le plus dur commencera dès son arrivée en Bretagne. L’adaptation à un nouveau pays, la barrière de la langue et la densité de concurrence sur les ailes sont autant de défis à relever pour le jeune Sénégalais. Rennes vise toutefois une intégration rapide parmi les jeunes avec, à la clé, la possibilité de gagner sa place dans le groupe professionnel si l’évolution suit la dynamique attendue.

Le destin de Niang pourrait rappeler celui d’un autre ailier sénégalais qui a su s’imposer en France avant de rejoindre un grand club anglais. Suivre le parcours d’Ismaïla Sarr, récemment transféré à Crystal Palace (plus de détails sur son transfert), est une véritable source d’inspiration pour l’avenir du jeune Magueye.

À Rennes, l’attente est forte autour de cette nouvelle génération. Mais, si le club breton et Guelwaars ont visé juste, Niang pourrait bien s’imposer comme le prochain visage marquant du football africain, tout en symbolisant le nouveau projet de formation du SRFC. Pour le public rennais, l’espoir d’un coup de génie commence là.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)