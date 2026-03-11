À peine arrivé sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic pourrait rapidement jouer de ses relations en vue du mercato.

Le mercato est encore loin mais il s’invite déjà à la Beaujoire. À peine installé sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic pourrait déjà activer certaines pistes pour le prochain marché des transferts si tant est que le club se sauve en Ligue 1. Parmi elles figure un nom déjà évoqué cet hiver : Othmane Maamma (20 ans).

Le FC Nantes n’a pas oublié Maamma

Selon les récentes informations d’Africafoot, Maamma reste dans le viseur des dirigeants nantais après une tentative de recrutement avortée lors du dernier mercato hivernal. Le profil du jeune ailier plaît beaucoup en interne. Rapide, percutant et capable de faire des différences sur son côté, l’international marocain possède une marge de progression qui attire de nombreux observateurs Cette saison, le joueur de Watford a disputé 20 rencontres, pour un bilan de quatre buts inscrits. Des statistiques modestes mais qui confirment un potentiel intéressant.

L’atout Halilhodzic

L’arrivée de Vahid Halilhodzic pourrait relancer ce dossier. L’ancien sélectionneur du Maroc connaît parfaitement le football local et dispose d’un réseau solide dans la région. Cette relation pourrait peser dans les discussions si le FC Nantes décide de revenir à la charge lors du prochain mercato estival, à condition bien sûr que les Canaris parviennent à assurer leur maintien en Ligue 1.

Le LOSC et le RC Strasbourg dans la course

Mais la tâche s’annonce compliquée pour le club nantais. Plusieurs formations françaises surveillent également Othmane Maamma. Le RC Strasbourg et le LOSC suivent eux aussi l’évolution du joueur et pourraient rapidement entrer dans la course. Et la concurrence ne s’arrête pas là. En Angleterre, Everton et Brentford observent également la situation de l’ailier marocain. Autant dire que si le FC Nantes veut attirer celui que certains surnomment déjà le « Ronaldo africain », les Canaris devront se montrer particulièrement convaincants lors du prochain mercato.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)