Par Bastien Aubert - 11 Mar 2026, 14:20
Pierre Ménès ne croit pas vrailent à un miracle au FC Nantes malgré le retour de Vahid Halilhodzic sur le banc des Canaris.

Le retour de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes ne fait pas rêver tout le monde dans le paysage du football français. Pierre Ménès, souvent cru dans ses analyses, reste sceptique quant à l’impact immédiat du technicien bosniaque.

Une critique cinglante de Ménès

Sur X, l’ancien consultant de Canal+ n’a pas caché son inquiétude : « À Nantes on fait du neuf avec du vieux. Coach Vahid remplace l’anomalie Kantari. Pas sûr vu la faiblesse du groupe que ça change quelque chose. » Pour Ménès, le chantier est colossal au FC Nantes. Malgré le remplacement possible de certains éléments, la faiblesse globale de l’effectif nantais risque de limiter la capacité de Halilhodzic à inverser la dynamique rapidement.

Un retour au FC Nantes sous tension pour Vahid

Le message de Ménès est clair : même avec l’expérience et le savoir-faire de l’ancien sélectionneur du Maroc, le FC Nantes doit composer avec un groupe qui présente des limites structurelles. Pour Halilhodzic, chaque match sera un test, et le temps pour transformer l’équipe reste très limité. Les prochains rendez-vous de Ligue 1 s’annoncent donc cruciaux, mais Ménès prévient : la route vers le maintien pourrait être semée d’embûches.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC Nantes

