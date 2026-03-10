FC Nantes : Halilhodžić officiellement de retour, il prévient les Kita et secoue déjà le vestaire !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Alors que le FC Nantes vient de nommer officiellement Vahid Halilhodžić sur le banc, le coach passé à Nantes entre 2018 et 2019 a déjà pris la parole.

Le FC Nantes a décidé de frapper fort pour tenter d’éviter une fin de saison catastrophique. Ce mardi soir, le club nantais vient de remercier officiellement Ahmed Kantari pour confier les rênes de l’équipe à une figure bien connue de la Beaujoire : Vahid Halilhodžić. À 73 ans, l’entraîneur bosnien revient pour tenter de sauver les Canaris, actuellement englués dans la zone rouge de Ligue 1 après une série de mauvais résultats.

« Le FC Nantes annonce la mise à l’écart d’Ahmed Kantari à la tête du groupe professionnel et le remercie pour son implication tout au long de sa mission. Il est remplacé par Vahid Halilhodzic jusqu’à la fin de saison », vient tout juste de communiquer le FCN.

Kantari n’a pas survécu à la défaite contre Angers

La défaite à domicile face à Angers a été celle de trop pour Ahmed Kantari. Arrivé sur le banc nantais en décembre dernier, l’ancien défenseur n’a jamais réussi à redresser la situation sportive du club. Sous sa direction, Nantes n’a récolté que six points en dix matchs de Ligue 1, un bilan insuffisant pour sortir de la zone de relégation.

Les Canaris pointent actuellement à la 17ᵉ place du championnat, avec l’un des plus faibles bilans de leur histoire à ce stade de la saison. Face à l’urgence, la direction menée par Waldemar Kita a décidé de provoquer un électrochoc en changeant une nouvelle fois d’entraîneur.

Vahid Halilhodžić, un retour inattendu

Pour remplacer Kantari, le FC Nantes s’est tourné vers un visage familier : Vahid Halilhodžić. Ancien joueur puis entraîneur du club, il n’était pourtant pas pressenti pour revenir sur le banc nantais.

Le technicien bosnien a lui-même expliqué que ce retour n’était pas prévu, pour Le Figaro :

« Depuis trois jours, les dirigeants de Nantes m’ont contacté. Je ne voulais pas en entendre parler au départ car j’avais pris la décision de m’éloigner du football. »

Après plusieurs discussions avec les dirigeants, il a finalement accepté de relever le défi :

« Pendant trois jours, il y a eu tellement d’appels, de discussions… Au final, j’ai pris la décision de relever ce challenge très difficile. Le FC Nantes est dans une situation très délicate. Mais c’est mon dernier challenge. »

« J’ai une dette envers le FC Nantes »

Si Halilhodzic a finalement accepté de revenir, c’est avant tout pour des raisons sentimentales. Le Bosnien garde un lien très fort avec le club qui l’avait accueilli lorsqu’il avait quitté l’ex-Yougoslavie pour venir jouer en France.

« J’ai une dette envers le FC Nantes, c’est mon premier club après avoir quitté l’ex Yougoslavie. J’y ai gardé beaucoup de souvenirs, beaucoup d’amis, déjà comme joueur puis en tant qu’entraîneur. »

L’ancien sélectionneur du Maroc affirme même avoir refusé plusieurs propositions ces dernières années :

« D’autres clubs m’ont fait des propositions, j’en ai eu tellement sur les deux dernières années. J’ai tout refusé… Mais c’est Nantes. Je ne pouvais pas refuser. »

Halilhodžić prévient les Kita et secoue le vestiaire

À son âge, Vahid Halilhodžić ne souhaite toutefois pas s’inscrire dans la durée. Le technicien a clairement annoncé qu’il s’agissait d’une mission courte, destinée uniquement à sauver le club de la relégation :

« J’ai tout de suite dit que c’était une mission de trois mois. On va essayer. Je mérite un peu de repos à mon âge. »

Et le nouveau coach nantais n’a pas fait dans la dentelle avant même sa nomination, avec son franc-parler déjà bien connu :

« J’espère que les joueurs vont comprendre qu’il faut que tout le monde se bouge le cul pour changer les choses. Si quelqu’un ne veut pas (le faire), il sera remercié tout de suite, sans aucun problème. »

Halilhodžić peut-il vraiment sauver Nantes ?

Contrairement à Ahmed Kantari, qui vivait sa première expérience comme entraîneur en Ligue 1, le technicien bosnien possède une longue carrière sur les bancs européens et internationaux. Il a notamment dirigé plusieurs sélections nationales et connaît déjà l’environnement nantais, où il a entraîné entre 2018 et 2019.

Son caractère réputé exigeant et sa capacité à remobiliser un groupe en difficulté pourraient être des atouts dans une opération maintien qui s’annonce tendue. Mais avec seulement quelques mois pour inverser la tendance et une équipe en manque de confiance, la mission s’annonce particulièrement délicate.