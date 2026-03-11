Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG pourrait profiter de la venue de Chelsea au Parc des Princes en Ligue des Champions (21h) pour finaliser un premier dossier en vue du mercato estival : Enzo Fernandez (25 ans).

La tension sera palpable au Parc des Princes. Ce soir, le PSG reçoit Chelsea pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions (21h). Luis Enrique veut un résultat mais les Blues ne feront pas de cadeaux… portés par un certain Enzo Fernandez.

Enzo Fernandez : coup de cœur confirmé au PSG

L’Argentin de 25 ans plaît toujours autant au PSG. Selon L’Equipe, son profil technique, son expérience et son potentiel font de lui une opportunité de marché intéressante pour le club francilien. Le PSG serait même en contact avec lui et son entourage.

Un dossier compliqué à cause du contrat

Mais un transfert au PSG s’annonce difficile. Fernandez est sous contrat jusqu’en 2032 à Chelsea, où il reste un pilier de l’équipe. Pour l’instant, les Blues ne comptent pas le laisser partir. En attendant, tous les yeux seront sur le Parc des Princes. Ce soir, les performances d’Enzo Fernandez et de ses coéquipiers pourraient déjà donner une idée de l’impact futur du milieu argentin sur le marché… et sur le PSG.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League