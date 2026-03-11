À LA UNE DU 11 MAR 2026
[14:20]FC Nantes : Pierre Ménès jette un grand froid sur Halilhodzic
[14:00]RC Lens, OM, Stade Rennais Mercato : les supporters livrent un verdict sans appel pour Pablo Pagis 
[13:40]ASSE Mercato : un Marseillais cible prioritaire de Kilmer pour la montée en Ligue 1
[13:19]OM : l’énorme confidence en privé du milliardaire Rodolphe Saadé sur la vente du club
[13:00]FC Nantes : Halilhodzic débarque à la Jonelière, 4 joueurs déjà poussés vers la sortie !
[12:45]PSG Mercato : Chevalier a déjà trouvé preneur, Hakimi et Mendes menacés ?
[12:29]RC Lens Mercato : après Mamadou Sangaré, un autre énorme transfert à l’horizon ! 
[12:13]ASSE, LOSC, Stade Rennais Mercato – INFO BUT! : après la Real Sociedad, on en sait plus sur l’avenir de Pedro
[12:02]OM : coup de théâtre, Pablo Longoria reprend du service ! 
[11:52]FC Nantes Mercato : Halilhodzic déjà prêt à rapatrier le « Ronaldo africain » ? 
PSG Mercato : Chevalier a déjà trouvé preneur, Hakimi et Mendes menacés ?

Par Bastien Aubert - 11 Mar 2026, 12:45
Achraf Hakimi (PSG)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si Lucas Chevalier plaît en Premier League, le PSG est déjà enclin à recruter deux latéraux au prochain mercato estival.

Lucas Chevalier traverse une période délicate au PSG. Arrivé avec l’étiquette de futur grand gardien européen, l’ancien portier du LOSC a perdu sa place de numéro un au profit de Matvey Safonov seulement huit mois après son arrivée.

Tottenham en embuscade pour Chevalier

Selon Media Foot, le gardien international français plaît à Tottenham, qui pourrait tenter de profiter de sa situation. L’idée d’un nouveau défi en Premier League, avec un statut de titulaire assuré, pourrait séduire Chevalier dans les prochains mois.

Des latéraux menacés ?

Pendant ce temps, le PSG prépare le mercato estival dans le sens des arrivées. Selon PSG Inside Actus, outre le rêve Enzo Fernandez, Luis Campos cible un latéral droit et un latéral gauche pour suppléer Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Une première liste de noms circule déjà en interne. Le dossier sera officialisé fin mars lors d’une réunion entre dirigeants et staff.

Un mercato stratégique pour le PSG

Entre la situation de Chevalier et la recherche de nouveaux latéraux, le PSG s’active pour sécuriser ses postes clés. La fin de saison sera donc scrutée de près, autant pour les performances que pour les décisions du staff parisien.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

PSG

