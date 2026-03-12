ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour le titre, Troyes reçoit de très mauvaises nouvelles !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La fin de saison en Ligue 2 promet un suspense total. Deux clubs se livrent désormais un véritable mano à mano pour la première place : l’AS Saint-Étienne et l’ESTAC Troyes.

Pour le moment, Troyes possède deux points d’avance sur les Verts et occupe la tête du championnat. Mais à quelques journées de la fin, tout peut encore basculer. Et plusieurs éléments commencent à jouer en faveur de l’ASSE.

Entre un choc décisif à Geoffroy-Guichard, une dynamique impressionnante et surtout un calendrier nettement plus favorable, les Stéphanois peuvent sérieusement croire au titre.

Un choc ASSE – Troyes qui pourrait tout changer

Parmi les matchs les plus attendus de cette fin de saison, le duel entre l’ASSE et Troyes à Geoffroy-Guichard pourrait bien être le tournant du championnat.

Ce face-à-face direct pourrait permettre aux Verts de reprendre la tête du classement en cas de victoire, ou au contraire permettre aux Troyens de creuser l’écart.

Dans une course au titre aussi serrée, ces confrontations directes ont souvent un poids énorme. Et jouer ce match dans un Chaudron qui promet d’être bouillant pourrait clairement peser dans la balance.

Mais au-delà de ce choc, c’est surtout le calendrier global des deux équipes qui pourrait faire la différence.

Un calendrier très favorable pour l’ASSE

Du côté de l’AS Saint-Étienne, les dernières journées s’annoncent plutôt encourageantes.

Les Verts vont disputer quatre matchs à domicile :

Annecy

Dunkerque

Troyes

Amiens

Et quatre déplacements :

Grenoble

Nancy

Bastia

Rodez

Autre point important : Saint-Étienne affrontera autant d’équipes du haut que du bas de tableau. Une répartition relativement équilibrée qui pourrait offrir plusieurs opportunités de prendre des points précieux.

Le fait de recevoir quatre fois, dont le choc contre Troyes, représente également un avantage important dans la course au titre.

Troyes face à un calendrier beaucoup plus compliqué

Du côté de l’ESTAC Troyes, la situation est nettement moins confortable.

Les Troyens devront effectuer cinq déplacements :

Annecy

Montpellier

Rodez

ASSE

Grenoble

Et ne recevront que trois fois à domicile :

Dunkerque

Boulogne-sur-Mer

Laval

Autre élément important : Troyes affrontera davantage d’équipes du haut de tableau que son concurrent direct.

Au total, le club champenois devra jouer cinq équipes du haut de classement contre seulement trois équipes du bas. Un programme beaucoup plus exigeant qui pourrait compliquer la tâche du leader actuel.

💠 Sans IA c'est mieux et ça donne ça !



• Troyes affronte 5 équipes du haut de tableau contre 3 équipes du bas de tableau.



• Saint-Étienne affronte 4 équipes du haut de tableau et donc 4 équipes du bas de tableau.



• Troyes enchaîne 5 déplacements. https://t.co/3zYKQQiYiZ pic.twitter.com/NzHwwBMR3V — 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐬𝐭𝐞 (@ModesteJura) March 11, 2026

Philippe Montanier transforme complètement l’ASSE

Au-delà du calendrier, l’autre grande raison d’espérer pour les supporters stéphanois se trouve sur le banc.

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE est tout simplement méconnaissable.

Le technicien réalise un début de mandat impressionnant avec 5 victoires en 5 matchs. Une série parfaite qui a totalement relancé les Verts dans la course au titre.

L’équipe affiche désormais plus de confiance, plus d’intensité et une vraie solidité collective, ce qui nourrit l’optimisme autour du club.

Une fin de saison qui s’annonce explosive

Entre un duel direct explosif, un calendrier favorable et une dynamique impressionnante, l’ASSE possède aujourd’hui de sérieux arguments pour rêver de la première place.

De son côté, Troyes va devoir gérer un calendrier beaucoup plus compliqué, avec plusieurs déplacements piégeux.

La bataille pour le titre de Ligue 2 est donc loin d’être terminée… et les prochaines semaines pourraient bien offrir un scénario complètement fou aux supporters stéphanois.

Si la dynamique actuelle se poursuit, les Verts ont toutes les cartes en main pour renverser la situation.