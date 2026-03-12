À LA UNE DU 12 MAR 2026
[09:00]OM : l’IA tranche et décide quel milliardaire pourrait reprendre le club à Frank McCourt
[08:40]OL Mercato : l’incroyable valorisation de Pavel Šulc !
[08:20]RC Lens : le pari parfait du mercato vaut déjà 35M€ !
[08:00]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour le titre, Troyes reçoit de très mauvaises nouvelles !
[07:00]FC Nantes : Vahid Halilhodzic pourra-t-il sauver les Canaris de la Ligue 2 ?
[06:00]ASSE : une idole des supporters valide Montanier et glisse un conseil Mercato précieux à Kilmer 
[05:00]Pronostic OM – AJ Auxerre : rester sur le podium et renouer avec son public pour Marseille
[00:27]PSG – Chelsea : Luis Enrique annonce s’il regrette pour Kvaratskhelia et justifie la sortie de Dembélé
[00:13]PSG – Chelsea : la réaction de Luis Enrique
[00:00]Ester Esposito, Madame Mbappé, se lâche : « Je t’aime »
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour le titre, Troyes reçoit de très mauvaises nouvelles !

Par Louis Chrestian - 12 Mar 2026, 08:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

La fin de saison en Ligue 2 promet un suspense total. Deux clubs se livrent désormais un véritable mano à mano pour la première place : l’AS Saint-Étienne et l’ESTAC Troyes.

Pour le moment, Troyes possède deux points d’avance sur les Verts et occupe la tête du championnat. Mais à quelques journées de la fin, tout peut encore basculer. Et plusieurs éléments commencent à jouer en faveur de l’ASSE.

Entre un choc décisif à Geoffroy-Guichard, une dynamique impressionnante et surtout un calendrier nettement plus favorable, les Stéphanois peuvent sérieusement croire au titre.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un choc ASSE – Troyes qui pourrait tout changer

Parmi les matchs les plus attendus de cette fin de saison, le duel entre l’ASSE et Troyes à Geoffroy-Guichard pourrait bien être le tournant du championnat.

Ce face-à-face direct pourrait permettre aux Verts de reprendre la tête du classement en cas de victoire, ou au contraire permettre aux Troyens de creuser l’écart.

Dans une course au titre aussi serrée, ces confrontations directes ont souvent un poids énorme. Et jouer ce match dans un Chaudron qui promet d’être bouillant pourrait clairement peser dans la balance.

Mais au-delà de ce choc, c’est surtout le calendrier global des deux équipes qui pourrait faire la différence.

Un calendrier très favorable pour l’ASSE

Du côté de l’AS Saint-Étienne, les dernières journées s’annoncent plutôt encourageantes.

Les Verts vont disputer quatre matchs à domicile :

  • Annecy
  • Dunkerque
  • Troyes
  • Amiens

Et quatre déplacements :

  • Grenoble
  • Nancy
  • Bastia
  • Rodez

Autre point important : Saint-Étienne affrontera autant d’équipes du haut que du bas de tableau. Une répartition relativement équilibrée qui pourrait offrir plusieurs opportunités de prendre des points précieux.

Le fait de recevoir quatre fois, dont le choc contre Troyes, représente également un avantage important dans la course au titre.

Troyes face à un calendrier beaucoup plus compliqué

Du côté de l’ESTAC Troyes, la situation est nettement moins confortable.

Les Troyens devront effectuer cinq déplacements :

  • Annecy
  • Montpellier
  • Rodez
  • ASSE
  • Grenoble

Et ne recevront que trois fois à domicile :

  • Dunkerque
  • Boulogne-sur-Mer
  • Laval

Autre élément important : Troyes affrontera davantage d’équipes du haut de tableau que son concurrent direct.

Au total, le club champenois devra jouer cinq équipes du haut de classement contre seulement trois équipes du bas. Un programme beaucoup plus exigeant qui pourrait compliquer la tâche du leader actuel.

Philippe Montanier transforme complètement l’ASSE

Au-delà du calendrier, l’autre grande raison d’espérer pour les supporters stéphanois se trouve sur le banc.

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE est tout simplement méconnaissable.

Le technicien réalise un début de mandat impressionnant avec 5 victoires en 5 matchs. Une série parfaite qui a totalement relancé les Verts dans la course au titre.

L’équipe affiche désormais plus de confiance, plus d’intensité et une vraie solidité collective, ce qui nourrit l’optimisme autour du club.

Une fin de saison qui s’annonce explosive

Entre un duel direct explosif, un calendrier favorable et une dynamique impressionnante, l’ASSE possède aujourd’hui de sérieux arguments pour rêver de la première place.

De son côté, Troyes va devoir gérer un calendrier beaucoup plus compliqué, avec plusieurs déplacements piégeux.

La bataille pour le titre de Ligue 2 est donc loin d’être terminée… et les prochaines semaines pourraient bien offrir un scénario complètement fou aux supporters stéphanois.

Si la dynamique actuelle se poursuit, les Verts ont toutes les cartes en main pour renverser la situation.

ASSEES Troyes AC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, ES Troyes AC