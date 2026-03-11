PSG, OM Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Ordonez, un géant européen accélère !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le mercato estival s’annonce déjà explosif autour de Joel Ordóñez. Le jeune défenseur du Club Bruges, longtemps ciblé par l’Olympique de Marseille et désormais suivi de très près par le Paris Saint-Germain, voit un nouveau prétendant de poids entrer dans la danse : la Juventus.

Un rebondissement majeur qui pourrait totalement redistribuer les cartes dans ce dossier brûlant.

Le PSG en pole position… grâce à un facteur clé

Depuis plusieurs semaines, la tendance semblait claire : Joel Ordóñez se rapprochait sérieusement du PSG.

Le club parisien apprécie son profil moderne — puissant dans les duels, rapide dans la couverture et capable de relancer proprement — mais aussi sa marge de progression.

Un élément aurait même pesé dans la balance : sa relation avec son compatriote Willian Pacho. Les deux joueurs entretiennent une excellente entente, un facteur souvent déterminant dans l’intégration d’un jeune talent à l’étranger.

Pour Paris, recruter Ordóñez représenterait un investissement stratégique sur l’avenir, dans la lignée d’un projet tourné vers la jeunesse et la valorisation des actifs.

L’OM toujours dans la course… mais sous pression

Du côté de Marseille, l’intérêt pour Ordóñez ne date pas d’hier.

Lors du dernier mercato estival, les dirigeants olympiens avaient déjà tenté de convaincre le défenseur équatorien de rejoindre la Canebière, notamment dans l’optique d’anticiper un éventuel départ de Leonardo Balerdi.

Le profil du joueur correspond parfaitement aux attentes marseillaises :

agressivité dans les duels

capacité à défendre haut

potentiel de revente important

Mais la concurrence parisienne complique sérieusement la tâche. Et désormais, un nouveau géant européen vient encore durcir la bataille.

La Juventus accélère

Selon la presse italienne, la Juventus a décidé de passer à l’offensive.

Le club turinois, en quête de renouveau défensif, voit en Ordóñez une cible idéale pour rajeunir son arrière-garde.

Habituée aux négociations complexes et aux coups stratégiques sur le marché des transferts, la Vieille Dame pourrait profiter de sa réputation et de son projet sportif pour convaincre le joueur.

Ce nouvel acteur transforme un duel franco-français en véritable bataille européenne, où chaque détail — temps de jeu, ambitions sportives, salaire ou exposition médiatique — pourrait faire la différence.

Un été décisif pour Ordóñez

À seulement 21 ans, Joel Ordóñez se retrouve au cœur d’un tournant majeur de sa carrière.

Le choix de sa prochaine destination sera déterminant pour sa progression, mais aussi pour l’équilibre des défenses concernées.

PSG, OM ou Juventus : chacun possède des arguments solides.

Une chose est sûre, ce feuilleton mercato ne fait que commencer… et pourrait bien devenir l’un des plus suivis de l’été en Europe.