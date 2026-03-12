Stade Rennais : un ancien de la maison prêt à jouer un mauvais tour au Stade Rennais…

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le destin a parfois un sens de l’ironie cruel. Et pour le Stade Rennais, la fin de saison pourrait bien réserver une surprise venue… d’un ancien de la maison.

L’ancien défenseur rennais Nayef Aguerd, aujourd’hui à Olympique de Marseille, pourrait en effet jouer un rôle déterminant dans la course au podium. Un scénario qui semblait pourtant improbable il y a encore quelques jours.

Une opération, mais un retour déjà envisagé

L’OM a officialisé la nouvelle : le défenseur marocain doit subir une opération afin de soigner une pubalgie persistante.

Dans un communiqué publié par le club hier, l’Olympique de Marseille explique :

« L’OM informe que Nayef Aguerd va subir demain, le 12 mars 2026, une intervention chirurgicale afin de traiter une pubalgie persistante. Depuis plusieurs semaines, le défenseur olympien évoluait avec une douleur et une gêne devenues trop importantes pour continuer dans ces conditions. »

Malgré les soins mis en place par le staff médical, l’évolution de la blessure a rendu l’opération inévitable. Une période de rééducation débutera immédiatement après l’intervention.

Mais derrière cette mauvaise nouvelle se cache peut-être un scénario inattendu.

Un retour possible pour… OM – Rennes

Alors que certains craignaient une fin de saison prématurée, le calendrier pourrait finalement jouer en faveur d’Aguerd.

Le temps de rééducation est estimé à environ deux mois, ce qui pourrait permettre au défenseur de revenir dès le mois de mai. Et si tout se déroule comme prévu, le Marocain pourrait être présent pour un match très particulier : OM contre le Stade Rennais lors de la dernière journée.

Un rendez-vous qui pourrait être décisif dans la course au podium.

Pour Rennes, voir un ancien pilier de leur défense revenir en pleine forme… mais dans le camp adverse, aurait quelque chose de particulièrement frustrant.

L’exemple Murillo qui donne de l’espoir

À Marseille, l’optimisme est nourri par un précédent récent.

En 2024, Amir Murillo avait subi une blessure similaire à celle d’Aguerd. Le latéral panaméen avait finalement repris la compétition deux mois seulement après son opération.

Un délai qui correspond exactement à celui envisagé pour Aguerd.

Si le scénario se répète, l’ancien rennais pourrait donc revenir pile au moment du sprint final, renforçant une défense olympienne qui a souffert de son absence.

Un scénario cruel pour Rennes ?

Pour les supporters rennais, l’histoire aurait un goût particulier.

Car Nayef Aguerd reste l’un des défenseurs les plus marquants de l’ère récente du Stade Rennais, où il s’était imposé comme un patron avant de poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

Le voir revenir sur la pelouse… pour potentiellement priver Rennes d’un podium européen serait un retournement de situation digne d’un scénario de fin de saison.

Une chose est sûre : si Aguerd est bien présent pour ce choc, OM – Rennes pourrait devenir l’un des matchs les plus brûlants du championnat.