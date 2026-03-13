Pronostic Grenoble – ASSE : et maintenant la première place pour les Verts ?

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici l’analyse complète du match de la 27e journée de Ligue 2 entre Grenoble et l’ASSE, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Deuxième au classement avec cinq points d’avance sur Le Mans, troisième, l’AS Saint-Étienne file tout droit en Ligue 1. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, les Verts sont sur une magnifique série de cinq victoires consécutives et visent la passe de six lors du déplacement ce samedi (20h) sur le terrain de Grenoble, comptant pour la 27e journée de Ligue 2. De son côté, le GF38, actuellement 13e, lutte pour son maintien.

Ligue 2 – Grenoble vs ASSE

Samedi 14 mars 2026 · 20h · Stade des Alpes

Grenoble : consolider sa place au classement

Grenoble aborde ce match avec l’objectif principal de sécuriser sa position au classement et d’éloigner la menace de relégation. Les Isérois restent irréguliers cette saison et peinent à produire un jeu offensif efficace sur leurs matchs à domicile.

Pour espérer créer la surprise face à une équipe en forme comme Saint‑Étienne, Grenoble devra miser sur une organisation défensive solide, profiter des contre-attaques rapides et tenter d’exploiter les coups de pied arrêtés. La discipline tactique sera essentielle pour limiter l’impact des Verts.

AS Saint‑Étienne : prolonger la série

Les Stéphanois arrivent au Stade des Alpes avec confiance et ambition. Leur série de cinq succès consécutifs témoigne de leur efficacité offensive et de la solidité défensive retrouvée sous Philippe Montanier.

À l’extérieur, les Verts restent dangereux, capables de mettre la pression sur les défenses adverses grâce à une animation collective fluide et des individualités capables de débloquer le match à tout moment. Saint‑Étienne visera une sixième victoire consécutive pour conforter sa place de dauphin et se rapprocher un peu plus de la montée directe en Ligue 1.

Les confrontations récentes

Historiquement, Saint‑Étienne domine légèrement Grenoble et reste sur trois victoires d’affilés au stade des Alpes.

Sur les 10 dernières rencontres :

ASSE : 4 victoires

Grenoble : 3 victoires

Matchs nuls : 3

Le match aller de cette saison s’était terminé sur un match nul 1-1, démontrant la capacité du GF38 à tenir la rencontre.

Les compos probables

La compo probable de Grenoble : Diop – Delos, Vidal, Mouyokolo, Xantippe – Diba, Benet – Lallias, Bangré, Diaby – Bonnet.

Absent : aucun.

La compo probable de l’ASSE : Maubleu – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Miladinovic, Kanté, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

Absents : Bernauer, Ferreira, El Jamali, Jaber, N’Guessan, Traoré (blessés).

Incertains : Larsonneur, Tardieu (blessé), Lamba (reprise).

Les joueurs à suivre

Yadaly Diaby (Grenoble) : L’attaquant grenoblois s’affirme comme l’homme fort de l’attaque du GF38, ayant inscrit deux des trois derniers buts de son équipe. Rapide et capable de combiner efficacement avec ses partenaires, Diaby peut créer des décalages et se montrer décisif dans la surface adverse. Sa capacité à profiter des rares occasions pourrait permettre à Grenoble de gêner Saint‑Étienne et de viser un résultat positif.

Lucas Stassin (ASSE) : L’attaquant stéphanois traverse une excellente période, avec trois buts inscrits lors de ses deux derniers matchs. Sa présence dans la surface, son sens du placement et sa capacité à conclure avec sang-froid font de lui un joueur clé pour les Verts. Stassin pourrait encore faire la différence et aider Saint‑Étienne à poursuivre sa série de victoires en Ligue 2.

Les tendances de cotes : l’ASSE logiquement favori

Résultat Cote Bookmaker Tendance Victoire Grenoble 4,10 Unibet outsider Match nul 3,75 Betclic équilibré Victoire Saint‑Étienne 1,82 Unibet favori

Probabilités implicites :

Grenoble : 24 %

Match nul : 27 %

Saint‑Étienne : 55 %

Les bookmakers placent logiquement Saint‑Étienne en favori, en raison de la forme actuelle des Verts et de l’écart de niveau par rapport à Grenoble. Néanmoins, le GF38 peut encore poser des problèmes sur son terrain.

Notre pronostic pour Grenoble – AS Saint‑Étienne

Victoire de Saint‑Étienne : Les Verts disposent d’un collectif plus solide et de joueurs en pleine forme pour repartir avec les trois points.

Les Verts disposent d’un collectif plus solide et de joueurs en pleine forme pour repartir avec les trois points. Moins de 3,5 buts dans le match : Le GF38 pourrait tenir défensivement une partie du match, laissant une rencontre contrôlée mais pas totalement fermée.

Scores possibles