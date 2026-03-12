RC Lens Mercato : Leca a ferré la première recrue estivale, les supporters valident en masse !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le RC Lens tient peut-être déjà sa première recrue du mercato estival. Arrivé l’été dernier en prêt, Saud Abdulhamida convaincu tout le monde dans le Nord… au point que le club artésien envisagerait sérieusement de lever son option d’achat.

Une décision qui pourrait rapidement être officialisée et qui semble déjà faire l’unanimité chez les supporters lensois.

Leca prêt à sécuriser le dossier

Le latéral droit saoudien avait rejoint le RC Lens l’été dernier en provenance de AS Roma, sous la forme d’un prêt payant de 500 000 euros, assorti d’une option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros.

Mais le dossier comporte une particularité : la Roma possède également une contre-option de rachat, estimée à 4 millions d’euros, en ajoutant 500 000 euros supplémentaires.

Autrement dit, si Lens souhaite sécuriser définitivement le joueur, le club devra agir rapidement.

Un dossier piloté en coulisses par Jean-Louis Leca, qui semble avoir flairé le bon coup.

Abdulhamid monte en puissance

Après des débuts discrets avec seulement quelques entrées en jeu en début de saison, Saud Abdulhamid profite désormais pleinement de l’absence de Ruben Aguilar, blessé.

Et le piston droit ne s’est pas contenté de dépanner.

Dimanche dernier, face au FC Metz, il a inscrit son premier but en Ligue 1.

Un moment historique puisque le joueur est devenu :

le premier Saoudien à jouer en Ligue 1

le premier Saoudien à marquer dans le championnat français

et même le premier buteur saoudien dans l’histoire des cinq grands championnats européens

Une performance qui a marqué les esprits à Lens.

Les supporters déjà conquis

Si le club hésitait encore, les supporters lensois ont eux déjà tranché.

Dans un sondage réalisé sur le compte X But ! RC Lens, le verdict est sans appel :

98 % souhaitent voir Abdulhamid rester au club

0 % sont contre

1,6 % ne se prononcent pas

Un plébiscite impressionnant qui montre à quel point le joueur a rapidement gagné le cœur du public de Bollaert.

Abdulhamid serait-il une bonne première recrue cet été ? — But! RC Lens (@ButRCLens) March 11, 2026

Une première recrue déjà bouclée ?

Si le RC Lens confirme son intention de lever l’option d’achat, Saud Abdulhamid pourrait devenir la première recrue officielle du mercato estival lensois.

Un pari réussi pour Jean-Louis Leca, qui semble avoir trouvé un nouveau piston capable de s’imposer durablement dans le système lensois.

Et à Bollaert, une chose paraît déjà certaine :

les supporters veulent voir l’aventure Abdulhamid continuer.