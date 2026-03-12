OM : un renfort précieux déjà promis à Beye pour la Ligue des Champions

Acheté pour environ 23 millions d’euros l’été dernier par l’OM, Nayef Aguerd a dit stop et s’est vu contraint de passer sur le billard pour traiter une pubalgie. Mais il devrait revenir pour aider son équipe à aller chercher la Ligue des Champions.

Coup dur pour l’OM mais aussi signe de lucidité et de détermination : le défenseur central Nayef Aguerd, pilier de la charnière phocéenne, a subi une intervention chirurgicale mercredi pour traiter une pubalgie persistante qui l’handicapait depuis plusieurs mois.

Depuis le mois d’octobre, Aguerd souffrait de douleurs chroniques du réveil au coucher, parfois même nocturnes, qui ont progressivement affecté ses performances et son quotidien jusqu’à rendre incontournable une opération. Malgré les différents protocoles médicaux suivis et sa volonté de continuer à aider l’équipe, la décision a finalement été prise avec l’accord du club et des spécialistes.

Aguerd voulait éviter l’opération

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le défenseur marocain a tenu à remercier les équipes médicales qui l’ont suivi : le docteur Gilles Reboul, qui a dirigé l’opération, et le docteur Christophe Baudot pour son suivi attentif, ainsi que l’ensemble du staff médical marseillais pour leur accompagnement tout au long de ce parcours.

« Cette décision devait être prise depuis un moment déjà, mais j’ai voulu continuer et chercher les meilleures solutions possibles avant d’en arriver là », a expliqué Aguerd, soulignant son attachement au club et sa détermination à revenir au plus haut niveau.

Objectif sprint final sans douleur

À présent engagé dans une phase de repos et de récupération, Aguerd vise un retour progressif à la compétition. Son objectif est clair : revenir à 100 % physiquement pour épauler ses coéquipiers lors du sprint final du championnat, dans la quête d’une qualification directe en Ligue des Champions, un des grands objectifs sportifs de l’OM cette saison. Un beau lot de consolation pour Habib Beye, coach marseillais.

Le message du défenseur s’est conclu par des remerciements chaleureux à ses coéquipiers aussi bien en club qu’en sélection, pour leur soutien durant ces derniers mois difficiles, ainsi que par ses encouragements pour les prochaines échéances.

Le message complet d’Aguerd

« Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable. Je tiens à remercier le docteur Gilles Reboul qui m’a opéré, ainsi que le docteur Christophe Baudot de la sélection pour son suivi attentif. Un grand merci également au staff médical de l’Olympique de Marseille pour leur accompagnement depuis le début jusqu’à la fin . Cette décision devait être prise depuis un moment déjà, mais j’ai voulu continuer et chercher les meilleures solutions possibles avant d’en arriver là. Place maintenant au repos et à la récupération. Avec un seul objectif être prêt à temps pour aider l’Olympique de Marseille lors du sprint final de la saison, cette fois à 100 %, sans douleur. Je remercie aussi mes coéquipiers en sélection et à l’OM, qui m’ont vu souffrir ces derniers mois et qui m’ont beaucoup soutenu. Je leur souhaite le meilleur pour les matchs à venir. À très bientôt ».