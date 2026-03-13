ASSE Mercato : les Verts ont réalisé une affaire en or pour un futur international

Prêté depuis l’été dernier en Autriche, le jeune Beres Owusu s’éclate loin de l’ASSE, et pourrait bien partir dans un club plus huppé cet été. Un coup en or réalisé par les Verts, sans vraiment le savoir.

Beres Owusu, jeune défenseur franco‑ghanéen formé à l’ASSE, est en train de transformer son prêt en véritable tremplin cette saison en Bundesliga autrichienne au Grazer AK. Titulaire indiscutable, il multiplie les performances solides et suscite désormais l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Une saison complète et convaincante en Autriche

Arrivé au Grazer AK dans le cadre d’un prêt avec option d’achat depuis l’été 2025, Owusu n’a pas tardé à s’imposer dans l’équipe autrichienne. Le défenseur de 22 ans enchaîne les titularisations et les matchs complets, preuve de la confiance que lui accorde son entraîneur.

Sa polyvalence — capable d’évoluer en défense centrale comme sur le côté droit — fait de lui un élément essentiel de la ligne défensive du Grazer AK, où il a disputé la quasi‑totalité des minutes possibles cette saison, signe d’une régularité remarquable (20 matchs cette saison).

Une option d’achat susceptible d’être levée… puis un avenir en débat

Le prêt d’Owusu est assorti d’une option d’achat estimée à environ 250 000 €, que le Grazer AK envisagerait sérieusement de lever à l’issue de la saison, comme le relaye Peuple Vert.

Mais au‑delà de cette simple levée d’option, plusieurs clubs seraient déjà attentifs à son profil. Selon la presse autrichienne, des formations comme Anderlecht, le FC Anvers, le LASK Linz ou encore le Rapid Vienne auraient manifesté leur intérêt, ce qui pourrait transformer Owusu en cible de mercato plus large.

Un profil prometteur pour l’avenir

Né à Paris en 2003, Owusu a commencé sa formation au club francilien de AAS Sarcelles avant de rejoindre l’ASSE en 2020. Après avoir signé professionnel avec les Verts et connu un prêt réussi à Quevilly‑Rouen, ce passage par l’Autriche apparaît comme une étape clé de sa progression.

Le jeune défenseur nourrit aussi l’ambition de rejoindre la sélection nationale du Ghana, ce qui pourrait renforcer sa visibilité internationale s’il continue sur sa lancée actuelle.

Ce que cela signifie pour l’ASSE

Pour Saint‑Étienne, ce prêt constitue à la fois une réussite sportive et une opportunité économique. Si le Grazer AK lève l’option d’achat, Owusu pourrait être vendu ensuite à un club plus prestigieux, générant une plus‑value intéressante pour les Verts. Une affaire en or pourrait-on dire !