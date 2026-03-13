À LA UNE DU 13 MAR 2026
[06:00]ASSE Mercato : les Verts ont réalisé une affaire en or pour un futur international
[05:00]Pronostic Real Madrid – Elche : après City, les Merengue peuvent-ils rattraper le Barça ?
[23:30]FC Nantes : Halilhodžić a récupéré un atout précieux pour le maintien, Kita le déteste
[23:00]Celta Vigo – OL (1-1) : grâce à Endrick, les Gones se mettent en très bonne position
[22:43]Stade Rennais : Franck Haise a encore fait parler de lui au RC Lens
[22:13]PSG Mercato : feu vert pour Haaland, Paris peut remercier le FC Barcelone
[21:40]FC Nantes : les Kita donnent le coup de grâce pour Kombouaré
[21:20]ASSE : Ruffier de retour dans le Chaudron, la rumeur qui peut enflammer les supporters
[20:46]LOSC – Aston Villa (0-1) : les Dogues perdent la première manche, mais pas que…
[20:08]OL : la compo de Fonseca pour affronter le Celta Vigo
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : les Verts ont réalisé une affaire en or pour un futur international

Par William Tertrin - 13 Mar 2026, 06:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Prêté depuis l’été dernier en Autriche, le jeune Beres Owusu s’éclate loin de l’ASSE, et pourrait bien partir dans un club plus huppé cet été. Un coup en or réalisé par les Verts, sans vraiment le savoir.

Beres Owusu, jeune défenseur franco‑ghanéen formé à l’ASSE, est en train de transformer son prêt en véritable tremplin cette saison en Bundesliga autrichienne au Grazer AK. Titulaire indiscutable, il multiplie les performances solides et suscite désormais l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Une saison complète et convaincante en Autriche

Arrivé au Grazer AK dans le cadre d’un prêt avec option d’achat depuis l’été 2025, Owusu n’a pas tardé à s’imposer dans l’équipe autrichienne. Le défenseur de 22 ans enchaîne les titularisations et les matchs complets, preuve de la confiance que lui accorde son entraîneur.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Sa polyvalence — capable d’évoluer en défense centrale comme sur le côté droit — fait de lui un élément essentiel de la ligne défensive du Grazer AK, où il a disputé la quasi‑totalité des minutes possibles cette saison, signe d’une régularité remarquable (20 matchs cette saison).

Une option d’achat susceptible d’être levée… puis un avenir en débat

Le prêt d’Owusu est assorti d’une option d’achat estimée à environ 250 000 €, que le Grazer AK envisagerait sérieusement de lever à l’issue de la saison, comme le relaye Peuple Vert.

Mais au‑delà de cette simple levée d’option, plusieurs clubs seraient déjà attentifs à son profil. Selon la presse autrichienne, des formations comme Anderlecht, le FC Anvers, le LASK Linz ou encore le Rapid Vienne auraient manifesté leur intérêt, ce qui pourrait transformer Owusu en cible de mercato plus large.

Un profil prometteur pour l’avenir

Né à Paris en 2003, Owusu a commencé sa formation au club francilien de AAS Sarcelles avant de rejoindre l’ASSE en 2020. Après avoir signé professionnel avec les Verts et connu un prêt réussi à Quevilly‑Rouen, ce passage par l’Autriche apparaît comme une étape clé de sa progression.

Le jeune défenseur nourrit aussi l’ambition de rejoindre la sélection nationale du Ghana, ce qui pourrait renforcer sa visibilité internationale s’il continue sur sa lancée actuelle.

Ce que cela signifie pour l’ASSE

Pour Saint‑Étienne, ce prêt constitue à la fois une réussite sportive et une opportunité économique. Si le Grazer AK lève l’option d’achat, Owusu pourrait être vendu ensuite à un club plus prestigieux, générant une plus‑value intéressante pour les Verts. Une affaire en or pourrait-on dire !

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot