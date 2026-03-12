PSG Mercato : feu vert pour Haaland, Paris peut remercier le FC Barcelone

Associé à de nombreuses reprises au FC Barcelone, Erling Haaland a vu son agente répondre à la rumeur… pour mieux régaler le PSG ?

Alors que l’été approche et que plusieurs cadors européens cherchent encore à renforcer leurs attaques, l’avenir d’Erling Haaland continue de faire parler. À 25 ans et auteur d’une saison monstrueuse avec 40 matchs et 29 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant norvégien demeure l’un des profils les plus convoités du marché. Pourtant, le FC Barcelone ne devrait pas en faire sa priorité cet été, et ce laisser‑passer pourrait indirectement profiter au PSG dans la course à l’international.

Aucune offre, aucune discussion entre Haaland et le Barça

Les spéculations autour d’un éventuel transfert de Haaland vers le FC Barcelone avaient récemment pris de l’ampleur, notamment après des déclarations du candidat à la présidence Víctor Font, qui évoquait la possibilité de surveiller et même de préparer un “plan Haaland” pour le club catalan.

Mais la réalité est toute autre : selon son agente Rafaela Pimenta, il n’y a eu aucun contact officiel entre le club espagnol et Haaland, ni avec son entourage, concernant un transfert ou autre. La représentante a clairement précisé qu’à ce stade, aucune discussion n’a eu lieu avec le joueur ou son management.

Cette clarification vient mettre un terme aux rumeurs qui enflaient, où certaines sources laissaient entendre que Barcelone cherchait à sécuriser une clause préférentielle auprès de Manchester City.

Une bonne nouvelle pour le PSG ?

L’un des principaux obstacles à toute trajectoire catalane réside dans l’engagement contractuel d’Haaland. Le Norvégien a récemment prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2034, ce qui rend un départ immédiat ou à court terme extrêmement peu probable.

Dans ce contexte, le PSG pourrait voir une opportunité s’ouvrir. Si le Barça perd de son poids sur le dossier Haaland, le club de la capitale — qui possède une puissance financière nettement supérieure à celle du géant catalan — pourrait se positionner comme la destination la plus crédible pour attirer le buteur, notamment si ses dirigeants confirment leur ambition offensive pour l’été. Surtout que, comme relayé sur notre site ce jeudi matin, Manchester City lorgnerait Ousmane Dembélé, ce qui pourrait favoriser un transfert d’Haaland vers Paris.