Pronostic Stade Rennais – LOSC : Rennes toujours déchaîné face à Lille ?

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Voici l’analyse complète du match de la 26e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le LOSC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

En match de clôture de la 26e journée de Ligue 1, le Stade Rennais, cinquième au classement, et le LOSC, sixième, s’affrontent ce dimanche (20h45) au Roazhon Park pour un choc dans la course à l’Europe. Les Rennais sont en grande forme avec quatre victoires consécutives, tandis que les Dogues restent sur cinq matchs d’affilés sans défaite en championnat, mais un revers ce jeudi contre Aston Villa (0-1) en huitième de finale aller de la Ligue Europa.

Ligue 1 – Stade Rennais vs LOSC

Dimanche 15 mars 2026 · 20h45 · Roazhon Park

Stade Rennais : profiter de la dynamique

Rennes aborde ce choc européen en puissance. Les quatre succès consécutifs toutes compétitions confondues témoignent d’un collectif en pleine forme, capable de combiner solidité défensive et efficacité offensive.

À domicile, le Stade Rennais est une équipe difficile à manœuvrer : bloc compact, pressing coordonné et transitions rapides. L’efficacité dans le dernier geste et la capacité à exploiter les espaces sur les côtés sont les principaux atouts des Bretons.

Face à Lille, l’objectif est clair : ouvrir le score rapidement pour imposer leur tempo et mettre la pression sur les Dogues. La discipline tactique et l’agressivité dans les duels au milieu seront déterminantes pour contrôler la rencontre.

LOSC : solidité et réactivité

Lille reste une équipe redoutable en championnat grâce à son organisation et à sa régularité. Malgré la défaite en Ligue Europa contre Aston Villa, le club nordiste possède une base solide et une capacité à gérer les matchs serrés.

Les Dogues s’appuient sur une maîtrise collective, alternant possession structurée et transitions rapides pour surprendre leurs adversaires. Pour espérer un résultat positif à Rennes, ils devront rester concentrés dès l’entame et profiter de toute opportunité offensive.

Les confrontations récentes

Les dernières rencontres entre Rennes et Lille tournent largement à l’avantage des Lillois.

Sur les 10 dernières confrontations :

Stade Rennais : 1 victoire

LOSC : 5 victoires

Matchs nuls : 4

La seule victoire du SRFC lors des 10 dernières confrontations entre les deux équipes était au match aller. Les Rennais s’étaient imposés (0-2) au stade Pierre-Mauroy.

Les compos probables

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Frankowski, Rouault, Brassier, Merlin – Szymanski, Rongier, Camara – Al-Tamari, Lepaul, Nordin.

Absent : Jacquet (blessé).

Incertain : Nagida (protocole commotion).

La compo probable du LOSC : Özer – Meunier, Mandi, Ngoy, Perraud – André, Bouaddi – Perrin, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud.

Absents : Touré, Igamane, Caillard, Sahraoui, E. Mbappé (blessés).

Les joueurs à suivre

Esteban Lepaul (Stade Rennais) : L’attaquant rennais est en grande forme ces dernières semaines. Auteur de 4 buts lors de ses 5 derniers matchs, Lepaul s’affirme comme la principale menace offensive du Stade Rennais. Sa capacité à se démarquer dans la surface, à prendre la profondeur et à conclure efficacement pourrait faire basculer le match en faveur des Bretons, surtout dans un duel serré où chaque action compte.

Olivier Giroud (LOSC) : Le vétéran français reste une référence offensive pour le LOSC. Sa présence dans la surface, son jeu de tête et sa capacité à convertir les passes dans des situations difficiles en font un atout majeur pour les Dogues. Dans un match qui pourrait être tactique et fermé, Giroud pourrait se montrer décisif sur un ballon arrêté ou une action collective parfaitement exploitée.

Les tendances de cotes : Rennes légèrement favori

Issue Cote Bookmaker Tendance Victoire Rennes 2,20 Unibet léger favori Match nul 3,35 Unibet neutre Victoire LOSC 3,15 Unibet outsider crédible

Probabilités implicites approximatives :

Stade Rennais : 45 %

Match nul : 30 %

LOSC : 32 %

Les bookmakers donnent un léger avantage à Rennes, porté par sa forme actuelle et l’avantage du terrain. Cependant, Lille reste un adversaire très capable de faire basculer le score, ce qui explique des cotes relativement proches.

Notre pronostic pour Stade Rennais – LOSC

Match nul ou victoire de Rennes : Rennes pourrait imposer son rythme, mais Lille est solide et pourra répondre aux temps forts. Un partage des points est très plausible.

Rennes pourrait imposer son rythme, mais Lille est solide et pourra répondre aux temps forts. Un partage des points est très plausible. Les deux équipes marquent : Avec des profils offensifs capables de se montrer dangereux, il est probable que les deux équipes trouvent le chemin des filets si le match s’ouvre.

Scores possibles

1‑1 : Scénario équilibré où chaque équipe marque une fois.

Scénario équilibré où chaque équipe marque une fois. 2‑1 pour Rennes : Rennes domine et profite d’une supériorité dans le jeu.

Rennes domine et profite d’une supériorité dans le jeu. 1‑2 pour Lille : Lille profite d’une transition rapide après avoir concédé l’ouverture du score.

Ce choc pour la course à l’Europe promet un duel intense et tactique, entre un Stade Rennais en confiance et un LOSC solide et expérimenté.