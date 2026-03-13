À LA UNE DU 13 MAR 2026
[14:00]ASSE : Saint-Étienne au top en ligue 2, coup dur pour Troyes !
[13:30]RC Lens Mercato : un nouveau Sangaré bientôt chez les Sang et Or ?
[13:00]ASSE : Denis Bouanga en feu, l’ex-Stéphanois frappe encore
[12:30]FC Nantes : le choix de Kita avec Vahid Halilhodžić provoque déjà une tempête
[12:00]ASSE Mercato : les supporters tranchent sur les joueurs à garder pour la Ligue 1
[11:30]Revue de presse : grandes nouvelles pour Wahi (OGC Nice), un ancien crack de l’OL vers Arsenal ?
[11:00]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Pablo Pagis reçoit une mauvaise nouvelle en vue d’un transfert !
[10:32]ASSE, OM, Rennes : le classement des propriétaires milliardaires dévoilé
[10:14]RC Lens – PSG : la tension monte autour d’un possible report de match
[09:48]ASSE Mercato : Pierre Ekwah sort de l’ombre et relance son avenir
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Denis Bouanga en feu, l’ex-Stéphanois frappe encore

Par Louis Chrestian - 13 Mar 2026, 13:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Ancien attaquant emblématique de l’AS Saint-Étienne, Denis Bouanga continue de faire parler de lui de l’autre côté de l’Atlantique. L’attaquant gabonais, aujourd’hui leader offensif du Los Angeles FC, s’est une nouvelle fois illustré cette semaine en inscrivant un but important en compétition continentale.

Un nouveau but en Concacaf Champions Cup

Opposé au club costaricien du LD Alajuelense en huitième de finale aller de la CONCACAF Champions Cup, le Los Angeles FC a obtenu un match nul (1-1).

Et une fois de plus, Denis Bouanga s’est montré décisif. L’ancien Stéphanois a trouvé le chemin des filets, confirmant son statut de pièce maîtresse de l’attaque californienne dans cette compétition.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Une compétition qu’il réussit parfaitement

Ce but vient s’ajouter à une performance déjà marquante lors du tour précédent. Le 18 février, Bouanga avait brillé lors de la large victoire de Los Angeles face au Real C.D. España (6-1).

Lors de cette rencontre, l’attaquant gabonais avait réalisé un triplé impressionnant, démontrant une nouvelle fois toute son efficacité devant le but.

Une aventure qui s’inscrit dans la durée

Preuve de son importance dans le projet du club, Denis Bouanga a récemment prolongé son contrat avec Los Angeles jusqu’en 2028, avec même une option supplémentaire jusqu’en 2030.

À 31 ans, l’ancien joueur de l’ASSE semble plus épanoui que jamais en MLS et continue d’empiler les buts avec une régularité impressionnante.

Un ancien Vert toujours suivi dans le Forez

Du côté de Saint-Étienne, beaucoup de supporters continuent de suivre avec attention les performances de celui qui avait marqué les esprits sous le maillot vert.

Entre vitesse, efficacité et leadership offensif, Denis Bouanga confirme saison après saison qu’il reste un attaquant capable de faire la différence au plus haut niveau.

Et visiblement, l’ancien Stéphanois n’a pas fini de faire parler de lui.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot