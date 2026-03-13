ASSE : Denis Bouanga en feu, l’ex-Stéphanois frappe encore

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Ancien attaquant emblématique de l’AS Saint-Étienne, Denis Bouanga continue de faire parler de lui de l’autre côté de l’Atlantique. L’attaquant gabonais, aujourd’hui leader offensif du Los Angeles FC, s’est une nouvelle fois illustré cette semaine en inscrivant un but important en compétition continentale.

Un nouveau but en Concacaf Champions Cup

Opposé au club costaricien du LD Alajuelense en huitième de finale aller de la CONCACAF Champions Cup, le Los Angeles FC a obtenu un match nul (1-1).

Et une fois de plus, Denis Bouanga s’est montré décisif. L’ancien Stéphanois a trouvé le chemin des filets, confirmant son statut de pièce maîtresse de l’attaque californienne dans cette compétition.

Une compétition qu’il réussit parfaitement

Ce but vient s’ajouter à une performance déjà marquante lors du tour précédent. Le 18 février, Bouanga avait brillé lors de la large victoire de Los Angeles face au Real C.D. España (6-1).

Lors de cette rencontre, l’attaquant gabonais avait réalisé un triplé impressionnant, démontrant une nouvelle fois toute son efficacité devant le but.

Une aventure qui s’inscrit dans la durée

Preuve de son importance dans le projet du club, Denis Bouanga a récemment prolongé son contrat avec Los Angeles jusqu’en 2028, avec même une option supplémentaire jusqu’en 2030.

À 31 ans, l’ancien joueur de l’ASSE semble plus épanoui que jamais en MLS et continue d’empiler les buts avec une régularité impressionnante.

Un ancien Vert toujours suivi dans le Forez

Du côté de Saint-Étienne, beaucoup de supporters continuent de suivre avec attention les performances de celui qui avait marqué les esprits sous le maillot vert.

Entre vitesse, efficacité et leadership offensif, Denis Bouanga confirme saison après saison qu’il reste un attaquant capable de faire la différence au plus haut niveau.

Et visiblement, l’ancien Stéphanois n’a pas fini de faire parler de lui.