ASSE, OM, Rennes : le classement des propriétaires milliardaires dévoilé

Le monde du football est de plus en plus marqué par la présence de grands investisseurs. En France, plusieurs clubs historiques sont désormais contrôlés par des milliardaires internationaux. Mais entre l’ASSE, l’OM et Rennes, qui possède réellement le propriétaire le plus riche ?

Les derniers chiffres publiés par le magazine économique Forbes apportent un éclairage intéressant.

Une fortune solide pour le propriétaire de l’ASSE

Propriétaire de l’AS Saint-Étienne via la société Kilmer Sports Ventures, Larry Tanenbaum figure toujours parmi les milliardaires mondiaux.

Dans le classement 2025 de Forbes, l’homme d’affaires canadien apparaît à la 1504e place mondiale, alors qu’il occupait la 1305e place l’année précédente.

Malgré ce recul dans la hiérarchie, sa fortune personnelle reste estimée à 2,8 milliards de dollars, soit environ 2,44 milliards d’euros.

Cette légère baisse dans le classement ne reflète pas une perte de richesse, mais plutôt l’enrichissement rapide d’autres milliardaires à travers le monde.

Plus riche que le propriétaire de l’OM

La comparaison avec le propriétaire de l’Olympique de Marseille est particulièrement parlante.

L’Américain Frank McCourt possède une fortune estimée à 1,5 milliard de dollars, ce qui le place autour de la 2600e position mondiale dans le classement Forbes.

Sur le papier, Larry Tanenbaum dispose donc d’une capacité financière presque deux fois supérieure à celle du dirigeant marseillais.

Un élément qui nourrit régulièrement les discussions chez les supporters stéphanois depuis le rachat du club.

Rennes largement au-dessus

Mais dans ce comparatif, le Stade Rennais FC reste loin devant.

Le club breton appartient à la famille Pinault, représentée par François-Henri Pinault, dont la fortune est estimée à 29,5 milliards de dollars.

Une puissance financière sans commune mesure avec celle de nombreux autres propriétaires de clubs français.

Le classement des propriétaires les plus riches en France

Si l’on élargit la comparaison à l’ensemble du football français (hors Paris Saint-Germain), plusieurs grandes fortunes dominent :

Bernard Arnault (Paris FC) – 171 milliards de dollars

François-Henri Pinault (Stade Rennais) – 29,5 milliards

Jim Ratcliffe (OGC Nice) – 18,4 milliards

Todd Boehly (RC Strasbourg) – 9,3 milliards

Dmitry Rybolovlev (AS Monaco) – 6,7 milliards

Larry Tanenbaum (ASSE) – 2,8 milliards

Un changement majeur pour l’ASSE

Pour l’AS Saint-Étienne, la présence d’un propriétaire milliardaire représente un tournant important par rapport à l’ancienne gouvernance.

Même si la fortune de Larry Tanenbaum reste loin des plus grandes fortunes françaises, elle place tout de même les Verts parmi les clubs disposant d’un actionnaire financièrement solide.

De quoi nourrir certains espoirs chez les supporters pour accompagner la reconstruction sportive du club dans les années à venir.