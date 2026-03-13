ASSE Mercato : les supporters tranchent sur les joueurs à garder pour la Ligue 1

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Alors que la montée en Ligue 1 se précise pour les hommes de Philippe Montanier, une question brûle déjà les lèvres des supporters de l’AS Saint-Étienne : à quoi ressemblera l’effectif des Verts la saison prochaine ?

Entre joueurs en fin de contrat, éléments jugés trop justes pour l’élite et jeunes à envoyer en prêt, les fans stéphanois ont déjà commencé à faire leur propre tri dans l’effectif. Et certains choix semblent faire l’unanimité.

Mercato ASSE : ces joueurs que les supporters sont prêts à voir partir

Pour une grande partie des supporters, certains dossiers semblent déjà réglés. Plusieurs joueurs apparaissent comme des départs quasi inévitables, que ce soit pour des raisons sportives ou contractuelles.

Les joueurs en fin de contrat qui pourraient quitter le club :

Maubleu (fin de contrat)

(fin de contrat) Appiah (fin de contrat)

(fin de contrat) Tardieu (fin de contrat)

Mais d’autres joueurs pourraient également être vendus afin de permettre au club de renouveler l’effectif et d’apporter davantage de qualité pour la Ligue 1 :

Ekwah

Bernauer

Ferreira

Annan

Nguessan

Pour de nombreux fans, ces départs permettraient surtout de libérer de la masse salariale et des places dans l’effectifpour recruter des joueurs capables de répondre aux exigences de l’élite.

Si on arrive à monter, je me séparerais de ces joueurs cet été :



– Maubleu (libre)

– Appiah (libre)

– Tardieu (libre)

– Ekwah (vente)

– Bernauer (vente)

– Nadé (vente)

– Annan (vente)

– Nguessan (vente)

– Traoré (prêt)

– Stojkovic (prêt)

– Gadegbeku (prêt) — 𝙂𝙤𝙪𝙧𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚 (@Gourniste) March 12, 2026

Prêts stratégiques : ces jeunes Verts qui pourraient aller chercher du temps de jeu ailleurs

La montée en Ligue 1 pourrait aussi pousser certains jeunes talents à s’aguerrir ailleurs le temps d’une saison.

Trois joueurs sont particulièrement cités par les supporters pour un prêt :

Traoré

Stojkovic

Gadegbeku

L’idée serait simple : leur permettre d’enchaîner les minutes dans un autre club afin de revenir plus forts et plus prêts pour s’imposer dans l’effectif stéphanois.

Mercato ASSE : le cas Mickaël Nadé divise totalement les supporters

S’il y a bien un dossier qui divise les supporters, c’est celui de Mickaël Nadé.

Le défenseur central réalise une saison solide et a su convaincre ses différents entraîneurs de lui faire confiance. Match après match, il s’est imposé comme un élément fiable de la défense stéphanoise.

Mais malgré ses performances, les avis restent partagés.

Certains supporters estiment que c’est peut-être le bon moment pour le vendre, afin de profiter de sa valeur et surtout faire de la place à Chico Lamba, qui pourrait incarner l’avenir de la défense des Verts.

D’autres, au contraire, pensent que son expérience et sa régularité pourraient être précieuses en Ligue 1.

Ligue 1 en vue : un mercato estival qui s’annonce agité à Saint-Étienne

Une chose est certaine : l’effectif de l’ASSE devrait beaucoup évoluer cet été.

Si les Verts valident leur retour en Ligue 1, le club devra renforcer considérablement son équipe pour espérer se maintenir dans l’élite. L’objectif sera clair : élever le niveau global de l’effectif.

Le prochain mercato s’annonce donc décisif pour Saint-Étienne, avec des choix forts à faire entre départs, prêts et recrutements ciblés.

Et une chose est sûre : les supporters stéphanois ont déjà commencé à dessiner leur propre équipe pour la Ligue 1.