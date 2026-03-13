ASSE : Saint-Étienne au top en ligue 2, coup dur pour Troyes !

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L’AS Saint-Étienne continue de prouver qu’il reste l’un des clubs les plus populaires du football français. Lors de la 26e journée, les Verts ont tout simplement surclassé la concurrence dans les tribunes, notamment ES Troyes AC, dans le classement des affluences.

Et comme souvent, le Chaudron a répondu présent.

Geoffroy-Guichard plein à craquer : l’ASSE écrase la concurrence

Lors du match entre l’ASSE et Clermont Foot 63, 36 588 supporters étaient présents dans les tribunes du Stade Geoffroy-Guichard.

Un chiffre impressionnant qui représente 98 % de remplissage du stade et qui place largement Saint-Étienne en tête des affluences de la journée.

Dans ce classement, les Verts devancent notamment Troyes, pourtant club historique du championnat, qui a réuni beaucoup moins de monde.

Troyes, Le Mans, Laval… l’ASSE domine largement ce classement

Derrière Saint-Étienne, l’écart est très important avec les autres stades.

Voici les principales affluences de la 26e journée :

• ASSE – Clermont : 36 588 spectateurs (98 %)

• Troyes – Clermont : 8 417 spectateurs (42 %)

• Le Mans – Annecy : 7 464 spectateurs (30 %)

• Laval – Guingamp : 6 663 spectateurs (67 %)

• Rodez – Grenoble : 5 868 spectateurs (99 %)

Avec plus de 36 000 supporters présents, l’ASSE affiche une affluence plus de quatre fois supérieure à celle de Troyes, confirmant l’écart immense en matière de popularité.

🚨 OFFICIEL ! LES MEILLEURES AFFLUENCES DE LA 26e JOURNÉE ! 🏟🇫🇷



L'ASSE ne déçoit jamais. 🥵💚🤍 pic.twitter.com/Qn6fwTGBpg — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) March 12, 2026

L’ASSE, toujours l’un des publics les plus impressionnants de France

Malgré les saisons compliquées et les passages en divisions inférieures, l’ASSE peut toujours compter sur l’un des publics les plus fidèles du football français.

Match après match, le Chaudron continue de se remplir et de pousser les Verts.

Ce nouveau record d’affluence lors de la 26e journée vient encore rappeler une chose :

peu importe la division, Saint-Étienne reste une place forte du football français.

Et si la dynamique sportive se confirme, le Stade Geoffroy-Guichard pourrait bien continuer à afficher complet jusqu’à la fin de la saison.