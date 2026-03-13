ASSE : Davitashvili fait déjà rêver Montanier pour la Ligue 1, le Chaudron va adorer

À 8 journées de la fin, l’ASSE est 2e de Ligue 2 et en très bonne posture pour retrouver la Ligue 1. Et Zuriko Davitashvili, l’homme fort de cette saison, donne déjà le ton pour une éventuelle montée.

À l’approche du sprint final de la saison, l’ASSE semble avoir trouvé un nouvel équilibre dans son jeu avec 5 victoires de suite sous l’ère Montanier. En conférence de presse avant le match à Grenoble, l’ailier géorgien Zuriko Davitashvili a expliqué les ajustements tactiques effectués par les Verts et pourquoi le pressing intense, souvent associé au football moderne, n’est pas toujours adapté au championnat de Ligue 2.

Un pressing moins constant pour garder de l’énergie

Selon l’international géorgien, l’équipe stéphanoise a progressivement adapté sa manière de défendre afin de mieux gérer l’effort sur l’ensemble d’un match.

« Nous avons peut-être un peu plus d’énergie qu’en début de saison. Presser tout le temps, c’est une façon de jouer tellement particulière et peut-être un peu trop difficile pour nous. Travailler différemment à la récupération lors des phases défensives avec davantage d’équilibre apporte plus d’énergie au moment d’attaquer. »

Dans cette logique, le staff des Verts privilégie désormais un bloc plus équilibré et une récupération mieux structurée du ballon. L’objectif est clair : dépenser moins d’énergie inutilement pour être plus tranchant lors des transitions offensives.

Une Ligue 2 plus fermée que la Ligue 1

Pour Zuriko Davitashvili, l’une des raisons principales de cette adaptation tient aux caractéristiques du championnat.

« Je ne sais pas trop pourquoi mais en Ligue 2, le pressing à fond, ça ne marche pas. Les matchs sont moins ouverts qu’en Ligue 1, il y a moins d’opportunités, on se confronte à beaucoup plus d’agressivité, beaucoup de duels, face à des blocs serrés. »

Dans ce championnat réputé très physique, les espaces sont rares et les équipes privilégient souvent une organisation défensive compacte. L’ailier stéphanois souligne d’ailleurs que chaque rencontre se joue souvent sur des détails, dans des duels très engagés et face à des défenses regroupées.

« La Ligue 1, c’est plus simple que la Ligue 2 »

Dans la continuité de son analyse, le joueur des Verts a même livré une réflexion qui peut surprendre :

« À mon sens, la Ligue 1, c’est plus simple que la Ligue 2. »

Une déclaration qui illustre bien la perception de nombreux joueurs passés par l’antichambre de l’élite. En Ligue 1, les équipes laissent généralement davantage d’espaces et proposent un jeu plus ouvert, ce qui peut favoriser les profils offensifs rapides et techniques comme celui de Davitashvili.

Le Géorgien, auteur de 11 buts et 3 passes dé cette saison, a réalisé une grosse saison en Ligue 1 l’année dernière avec 9 buts et 8 passes dé. Si les Verts venaient à monter, il sera assurément une pièce maîtresse de l’effectif. Et cette déclaration, combinée à ces stats, peuvent déjà annoncer un Davitashvili en feu et réjouir les supporters et Montanier en vue de la saison prochaine, peut-être en Ligue 1.

Un élément clé dans la course à la montée

Arrivé à Saint-Étienne après son passage aux Girondins de Bordeaux, l’international géorgien s’est rapidement imposé comme l’un des leaders offensifs des Verts. À 25 ans, il combine vitesse, dribble et sens du but, des qualités qui font de lui l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif stéphanois.

Dans la lutte pour le retour dans l’élite, l’ASSE compte plus que jamais sur son ailier pour faire la différence dans un championnat réputé imprévisible et extrêmement exigeant.