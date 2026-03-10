

Selon l’IA Gemini, l’ESTAC serait sacré champion de Ligue 2 cette saison mais l’ASSE continue d’impressionner avec une série de cinq victoires consécutives, consolidant sa position pour un ticket direct vers la Ligue 1.

On connaît le futur champion de Ligue 2 ! Et ce ne sera pas l’ASSE. Malgré la prédiction de l’IA Gemini, qui voit Troyes s’adjuger le titre de champion, l’AS Saint-Étienne reste dans une dynamique extrêmement positive depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de touche.

Les Verts viennent d’enchaîner cinq succès consécutifs, un enchaînement qui leur permet de rester au contact du leader et de rassurer leurs supporters sur leurs capacités à remonter au sommet. Cette série montre que l’équipe dirigée par Montanier est sur les bons rails. Si l’IA a ses prédictions, le football reste imprévisible et les performances récentes des Verts pourraient faire vaciller les plans de Troyes.

ASSE : objectif Ligue 1 toujours en ligne de mire

Cette série pourrait également galvaniser le vestiaire de l’ASSE et renforcer la cohésion d’un groupe conscient de l’enjeu pour le club et ses supporters. L’IA a également livré ses prédictions pour plusieurs autres équipes : l’AJ Auxerre descendrait cette saison en Ligue 2 mais retrouverait immédiatement la Ligue 1 dès la saison prochaine.

De son côté, le SM Caen connaîtrait deux remontées consécutives, un parcours spectaculaire pour revenir dans l’élite après une période difficile. Enfin, les Girondins de Bordeaux sont assurés de retrouver au minimum la Ligue 1 en 2030/31, promettant un retour progressif dans le haut du tableau.