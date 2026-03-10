À LA UNE DU 10 MAR 2026
[13:23]PSG : Luis Enrique annonce des mauvaises nouvelles avant Chelsea
[13:17]PSG Mercato : un ex gardien des Girondins de Bordeaux recruté, le nouveau Griezmann à Paris !
[13:00]OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA dévoile les futurs champions, l’ASSE et le FC Nantes en force !
[12:31]ASSE : Larsonneur absent de l’entraînement, les supporters très inquiets avant Grenoble 
[12:17]OL : Endrick, les raisons d’un gros malaise
[12:02]ASSE : l’IA dévoile le futur champion de Ligue 2, immense surprise pour les supporters des Verts !
[11:58]FC Nantes : Halilhodzic arrive pour remplacer Kantari ! 
[11:48]FC Nantes : les Kita s’opposent pour Aristouy et Moreau ! 
[11:23]Revue de presse : Haise (Stade Rennais) prend une balle perdue à Nice, l’OL et le Gym s’arrachent une recrue, bonnes nouvelles à Lens !
[11:00]PSG, OM : Luis Enrique et De Zerbi s’offrent une finale loin de Paris et de Marseille
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : l’IA dévoile le futur champion de Ligue 2, immense surprise pour les supporters des Verts !

Par Bastien Aubert - 10 Mar 2026, 12:02
💬 Commenter
L'ASSE en joie
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite


Selon l’IA Gemini, l’ESTAC serait sacré champion de Ligue 2 cette saison mais l’ASSE continue d’impressionner avec une série de cinq victoires consécutives, consolidant sa position pour un ticket direct vers la Ligue 1.

On connaît le futur champion de Ligue 2 ! Et ce ne sera pas l’ASSE. Malgré la prédiction de l’IA Gemini, qui voit Troyes s’adjuger le titre de champion, l’AS Saint-Étienne reste dans une dynamique extrêmement positive depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de touche. 

Les Verts viennent d’enchaîner cinq succès consécutifs, un enchaînement qui leur permet de rester au contact du leader et de rassurer leurs supporters sur leurs capacités à remonter au sommet. Cette série montre que l’équipe dirigée par Montanier est sur les bons rails. Si l’IA a ses prédictions, le football reste imprévisible et les performances récentes des Verts pourraient faire vaciller les plans de Troyes.

ASSE : objectif Ligue 1 toujours en ligne de mire

Cette série pourrait également galvaniser le vestiaire de l’ASSE et renforcer la cohésion d’un groupe conscient de l’enjeu pour le club et ses supporters. L’IA a également livré ses prédictions pour plusieurs autres équipes : l’AJ Auxerre descendrait cette saison en Ligue 2 mais retrouverait immédiatement la Ligue 1 dès la saison prochaine. 

De son côté, le SM Caen connaîtrait deux remontées consécutives, un parcours spectaculaire pour revenir dans l’élite après une période difficile. Enfin, les Girondins de Bordeaux sont assurés de retrouver au minimum la Ligue 1 en 2030/31, promettant un retour progressif dans le haut du tableau.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot