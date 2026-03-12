ASSE Mercato : une star du PSG chez les Verts cet été, Davitashvili y travaille !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Zuriko Davitashvili était en conférence de presse ce jeudi à l’ASSE. Où il a évoqué non sans humour le super match de son grand copain Khvicha Kvaratskhelia hier soir lors de PSG – Chelsea (5-2).

Les Géorgiens de France sont en grande forme en cette fin d’hiver. C’est le cas de Zuriko Davitashvili, qui enchaîne les buts et les passes décisives depuis l’arrivée de Philippe Montanier à l’ASSE. Mais aussi de Khvicha Kvaratskhelia, grand artisan de la victoire du PSG contre Chelsea hier en 8e de finale aller de Ligue des champions.

Davitashvili impressionné par le récital de Kvaratskhelia

En conférence de presse, l’ancien Bordelais n’a pas caché sa fierté après la prestation du phénomène géorgien :

« J’étais super content pour lui. Je lui ai parlé avant le match et après. Il a été incroyable. Il rentre, il marque, il fait une passe décisive. Je suis fier de lui. »

Dans la foulée, Davitashvili a lâché une phrase qui a immédiatement fait sourire la salle de presse — et rêver les fans des Verts :

« Si on monte en Ligue 1, je vais lui demander de me rejoindre à Saint-Étienne ! »

Un clin d’œil évidemment, mais dans une période où l’ASSE retrouve ambition et dynamique sportive, la sortie symbolise parfaitement l’état d’esprit qui règne dans un vestiaire stéphanois qui retrouve le sourire depuis l’arrivée de Philippe Montanier.

Une fin de saison décisive pour l’ASSE

Actuellement en pleine course à la montée, les Verts savent que leur avenir sportif conditionnera aussi leur attractivité sur le marché des transferts.

Une accession en Ligue 1 pourrait ouvrir de nouvelles perspectives, notamment grâce aux investissements attendus de Kilmer Sports et à un projet sportif plus séduisant pour les joueurs ambitieux. Et Davitashvili incarne ce renouveau. Décisif et inspiré, il s’impose comme l’un des moteurs offensifs du club.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2