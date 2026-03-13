RC Lens : le groupe de Sage toujours aussi décimé pour affronter le FC Lorient

Le groupe du RC Lens pour affronter le FC Lorient.

Ce samedi à 17h, le RC Lens se déplace sur la pelouse du FC Lorient pour la 26e journée de Ligue 1, avec l’objectif de reprendre la première place au PSG. Pour cette rencontre, Pierre Sage devra toujours se passer des 8 mêmes absents, à savoir Gurtner, Gradit, Baidoo, Antonio, Aguilar, Masuaku, Saïd et Saint-Maximin. Le coach lensois a donc convoqué exactement le même groupe que celui qui s’est imposé la semaine dernière contre Metz (3-0).

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Čelik, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Lenne – Bulatovic, Sangaré, Sylla, Haidara, Bermont, Thomasson, Garnier – Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Fofana.