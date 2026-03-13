ASSE : le groupe de Montanier pour Grenoble avec énormément d’absents

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Le groupe de Philippe Montanier pour le match de l’ASSE face à Grenoble ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE se déplace à Grenoble pour la 27e journée de Ligue 2. Pour cette rencontre, Philippe Montanier doit se passer de nombreux joueurs, à savoir Chico Lamba, Maxime Bernauer, Djylian N’Guessan, João Ferreira, Lassana Traoré, Nadir El Jamali, Mahmoud Jaber, Florian Tardieu, Marten-Chris Paalberg, mais aussi et surtout son gardien titulaire Gautier Larsonneur. Une absence comblée par la présence du jeune Issiaka Touré (21 ans) dans le groupe, et c’est Brice Maubleu qui prendra le relai. Montanier a également fait le choix de ne pas convoquer la recrue Aboubaka Soumahoro.

Le groupe de l’ASSE

Maubleu, Touré – Annan, Appiah, Le Cardinal, Nadé, Pedro – Eymard, Gadegbeku, Kanté, Miladinovic, Moueffek – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.