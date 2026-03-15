Liga : Abdel Abqar expulsé pour avoir pincé le pénis de Sørloth, l’Espagne sous le choc ! (vidéo)

La victoire de l’Atlético de Madrid face à Getafe (1-0) en Liga a été totalement éclipsée par une scène aussi insolite que polémique. Au cœur de la seconde période, le défenseur marocain Abdel Abqar a été expulsé après une intervention de la VAR pour un geste jugé déplacé sur l’attaquant norvégien Alexander Sørloth.

Une action qui fait déjà le tour des réseaux sociaux et qui risque de laisser une trace durable dans cette fin de saison du championnat espagnol. Dans un derby madrilène toujours électrique, la tension a rapidement pris le dessus sur le jeu, avec des conséquences sportives immédiates pour Getafe.

Un derby sous haute tension qui bascule après l’intervention de la VAR

Aligné dans une défense à cinq par José Bordalás, Abdel Abqar avait la lourde mission de contenir le puissant Sørloth, véritable point d’ancrage offensif des Colchoneros. Mais en début de seconde période, une altercation dans le rond central a changé le scénario du match.

Après un échange entre les deux joueurs, le défenseur marocain a eu un geste déplacé qui n’a pas échappé aux caméras. Alerté par l’assistance vidéo, l’arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias a pris la décision d’exclure immédiatement Abqar.

Déjà mené au score, Getafe s’est retrouvé en infériorité numérique dans une rencontre où chaque détail comptait. L’Atlético de Diego Simeone a ensuite parfaitement géré son avantage pour s’imposer sur la plus petite des marges.

Cette expulsion vient renforcer la réputation d’équipe rugueuse souvent associée au club de Getafe en Espagne, régulièrement critiqué pour son engagement physique à la limite du règlement.

Abqar se défend et jure n’avoir eu « aucune intention »

Très marqué par l’ampleur prise par cette affaire, Abdel Abqar a tenu à s’exprimer après la rencontre. Le défenseur de 27 ans a fermement nié toute volonté de toucher son adversaire à cet endroit.

« Je tiens à préciser que je n’avais aucune intention de toucher le joueur à cet endroit. Au football, on se touche, on se percute, mais je ne voulais pas le toucher là. La vidéo le montre clairement », a-t-il expliqué.

Le joueur marocain a même juré sur sa famille pour appuyer sa version des faits. « Je le jure, je n’avais pas l’intention de le toucher. Je voulais juste faire contact, comme au football. (…) Je suis dégoûté d’avoir laissé l’équipe à dix et dégoûté par cette image, car ce n’était pas mon intention. »

Selon lui, le geste devait simplement lui permettre de situer son adversaire dans le duel. « Si vous regardez la vidéo, je ne le regarde pas, et ma main est censée toucher son ventre, comme il m’arrive de toucher un adversaire pour savoir où il se trouve. »

Une polémique qui dépasse le simple fait de jeu

Au-delà du résultat sportif, cet épisode risque d’avoir des répercussions sur l’image du joueur et du club. Dans une Liga très médiatisée, ce type d’incident devient rapidement viral et alimente les débats sur l’arbitrage, la VAR et le comportement des joueurs sur le terrain.

Pour Getafe, cette défaite et cette polémique arrivent au pire moment d’une saison où chaque point est crucial. L’Atlético, de son côté, poursuit sa marche en avant dans la course aux objectifs européens.

Une chose est sûre : ce geste insolite d’Abqar restera comme l’un des faits marquants — et les plus commentés — de cette saison de Liga.