ASSE : Montanier expédie des joueurs en réserve après Grenoble, Duffus s’est déchaîné

Ce dimanche après‑midi, la réserve de l’ASSE a concédé un match nul 2‑2 face au Dijon FCO en National 3, dans une rencontre où elle a pu s’appuyer sur la présence de plusieurs joueurs professionnels issus de l’effectif stéphanois, qui a fait match nul samedi soir à Grenoble en L2.

En effet, plusieurs éléments du groupe pro de Philippe Montanier ont gonflé les rangs de la réserve, apportant expérience et densité physique à l’équipe dirigée par Sylvain Gibert. Parmi eux figuraient notamment Chico Lamba, Ebenezer Annan, Luan Gadegbeku, Paul Eymard, Aïmen Moueffek et Joshua Duffus, tous sous contrat avec l’équipe première et habitués à évoluer en Ligue 2.

Un scénario intense mais partagé

Dans un match plutôt fermé et rythmé par une intensité élevée, c’est d’abord Joshua Duffus qui a débloqué la situation pour l’ASSE en première période (1‑0, 27ᵉ), profitant d’un ballon mal dégagé dans la surface adverse. Entré à la 63e sur la pelouse de Grenoble samedi soir, l’attaquant s’est donc défoulé en N3 pour se rattraper. La réaction dijonnaise ne s’est pas fait attendre : dès la reprise, les visiteurs remettaient les deux équipes à égalité sur corner (1‑1, 47ᵉ).

Peu après, le jeune remplaçant Karim Cissé donnait l’avantage aux Verts (2‑1, 64ᵉ) sur une belle action collective initiée par les pros présents dans le groupe. Mais Dijon ne lâchait rien : un centre contré malheureux par un défenseur stéphanois ramenait les deux équipes sur le score de parité (2‑2, 74ᵉ), score final qui reflète l’équilibre global de la rencontre.

Un coup de projecteur sur les pros

L’un des faits marquants de cette affiche reste évidemment la présence de certains joueurs de l’équipe première, une tendance qui se répète cette saison en National 3 pour les Verts. Grâce à ces renforts, la formation stéphanoise fait l’expérience d’un niveau de jeu plus exigeant, tout en donnant du temps de jeu à des profils souvent limités au banc en Ligue 2.

Avec ce point pris face à Dijon, les Verts conservent leur place au milieu de tableau avant de se déplacer sur la pelouse du FC Chamalières le week‑end prochain, pour une nouvelle rencontre importante dans la course au maintien.