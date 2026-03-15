À LA UNE DU 15 MAR 2026
[19:12]OL : à 11 contre 10, les Gones butent sur Le Havre et laissent l’OM seul 3e de Ligue 1
[19:00]PSG : Luis Enrique a humilié un cador européen… qui veut désormais le recruter !
[18:30]OM, RC Lens : Toifilou Maoulida frappé par un malaise en plein match
[18:17]FC Barcelone : Raphinha fait le show et corrige Séville en attendant le résultat des élections
[18:00]Real Madrid : une grosse nouvelle tombe pour Kylian Mbappé
[17:40]ASSE : Montanier expédie des joueurs en réserve après Grenoble, Duffus s’est déchaîné
[17:10]FC Nantes : déjà un très gros coup dur pour Halilhodžić en vue du maintien
[16:40]OM : ancien flop marseillais, Vitinha régale le Genoa avec un but de fou (vidéo)
[16:30]RC Lens : des excellentes nouvelles tombent après la défaite contre Lorient
[16:20]OL : la compo très étonnante de Fonseca pour affronter Le Havre
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Montanier expédie des joueurs en réserve après Grenoble, Duffus s’est déchaîné

Par William Tertrin - 15 Mar 2026, 17:40
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Ce dimanche après‑midi, la réserve de l’ASSE a concédé un match nul 2‑2 face au Dijon FCO en National 3, dans une rencontre où elle a pu s’appuyer sur la présence de plusieurs joueurs professionnels issus de l’effectif stéphanois, qui a fait match nul samedi soir à Grenoble en L2.

En effet, plusieurs éléments du groupe pro de Philippe Montanier ont gonflé les rangs de la réserve, apportant expérience et densité physique à l’équipe dirigée par Sylvain Gibert. Parmi eux figuraient notamment Chico Lamba, Ebenezer Annan, Luan Gadegbeku, Paul Eymard, Aïmen Moueffek et Joshua Duffus, tous sous contrat avec l’équipe première et habitués à évoluer en Ligue 2.

Un scénario intense mais partagé

Dans un match plutôt fermé et rythmé par une intensité élevée, c’est d’abord Joshua Duffus qui a débloqué la situation pour l’ASSE en première période (1‑0, 27ᵉ), profitant d’un ballon mal dégagé dans la surface adverse. Entré à la 63e sur la pelouse de Grenoble samedi soir, l’attaquant s’est donc défoulé en N3 pour se rattraper. La réaction dijonnaise ne s’est pas fait attendre : dès la reprise, les visiteurs remettaient les deux équipes à égalité sur corner (1‑1, 47ᵉ).

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Peu après, le jeune remplaçant Karim Cissé donnait l’avantage aux Verts (2‑1, 64ᵉ) sur une belle action collective initiée par les pros présents dans le groupe. Mais Dijon ne lâchait rien : un centre contré malheureux par un défenseur stéphanois ramenait les deux équipes sur le score de parité (2‑2, 74ᵉ), score final qui reflète l’équilibre global de la rencontre.

Un coup de projecteur sur les pros

L’un des faits marquants de cette affiche reste évidemment la présence de certains joueurs de l’équipe première, une tendance qui se répète cette saison en National 3 pour les Verts. Grâce à ces renforts, la formation stéphanoise fait l’expérience d’un niveau de jeu plus exigeant, tout en donnant du temps de jeu à des profils souvent limités au banc en Ligue 2.

Avec ce point pris face à Dijon, les Verts conservent leur place au milieu de tableau avant de se déplacer sur la pelouse du FC Chamalières le week‑end prochain, pour une nouvelle rencontre importante dans la course au maintien.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot