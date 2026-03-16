Équipe de France : un taulier de Deschamps dans la tourmente après une grosse fake news

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Taulier de Didier Deschamps en équipe de France et joueur du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a été victime d’une grosse fake news sur sa vie privée.

Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain du Real Madrid et international français, a récemment pris position contre une rumeur d’infidélité qui circulait à son sujet sur les réseaux sociaux. Face à la viralité d’une fausse publication attribuée à tort à sa petite amie, le footballeur a décidé de réagir publiquement pour rétablir la vérité.

Une fausse story Instagram qui fait le buzz

Dans les derniers jours, plusieurs publications sur X (anciennement Twitter) laissaient entendre que la petite amie d’Aurélien Tchouaméni, nommée Suzette Carter, l’aurait trompé. Le message, partagé par un compte se faisant passer pour le joueur, évoquait des phrases dramatiques comme :

“Je suis rentré plus tôt pour te faire une surprise… mais je t’ai trouvée avec un autre dans notre lit.”

Cette story, bien que totalement inventée, a rapidement pris de l’ampleur sur les réseaux. Certains internautes ont même affirmé que Tchouaméni serait trop affecté pour jouer ce week‑end contre Elche (4-1), ce qui a renforcé la circulation de la rumeur.

Le joueur sort du silence

Face à cette “fake news”, Aurélien Tchouaméni a publié une story sur son compte Instagram officiel pour démentir formellement l’information. Avec une phrase simple mais claire :“Ce n’est pas mon compte. Prenez soin de vous.” accompagné d’un emoji clown pour souligner l’absurdité de la rumeur.

Il a insisté sur le fait que ce type de fake news nuit non seulement à sa vie privée, mais aussi à la perception de sa vie personnelle par ses proches, ses fans et le grand public.

Réactions autour de l’affaire

Sa compagne, Suzette Carter, a elle aussi réagi sur Instagram, appelant les internautes à être plus responsables dans le partage d’informations : « Merci de vérifier vos informations avant de les partager. Tout va bien.”

De nombreux supporters et observateurs ont salué la réaction mesurée du joueur, soulignant l’importance de lutter contre la désinformation, notamment lorsqu’elle touche des personnalités publiques.