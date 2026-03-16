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ASSE : le sort de Larsonneur en Ligue 1 déjà soufflé à l’oreille de Kilmer Sports ! 

Par Bastien Aubert - 16 Mar 2026, 12:58
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Gautier Larsonneur (ASSE)
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Actuellement blessé, Gautier Larsonneur (29 ans) a vu Brice Maubleu réaliser un bon interim à Grenoble. De là à se projeter sur un avenir en Ligue 1…

Gautier Larsonneur traverse une période délicate. Blessé face au Red Star, il a cédé sa place à Brice Maubleu, qui a réalisé un intérim convaincant à Grenoble ce samedi (0-0). Cette situation relance le débat du gardien titulaire à l’ASSE, surtout si les Verts remontent en Ligue 1 en fin de saison. 

Un sondage proposé par But! donne une tendance claire auprès des supporters : 74,3 % estiment que Larsonneur ferait un bon N°2, 15,7 % pensent qu’il doit rester titulaire, et seulement 10 % souhaitent son départ. La communauté stéphanoise semble donc pencher pour un rôle de doublure plutôt que de titulaire en première division.

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Larsonneur vu comme numéro 2 en Ligue 1

Pour Kilmer Sports Ventures, propriétaire de l’ASSE, la décision est stratégique. Deux options se dessinent pour le prochain mercato estival : recruter un gardien numéro 1 pour assurer la Ligue 1 ou continuer à faire confiance à Maubleu comme titulaire. 

La blessure de Larsonneur et la performance de Maubleu ont clairement fait basculer les discussions dans l’ombre de l’ASSE. L’été prochain sera décisif pour savoir si Larsonneur pourra retrouver sa place de titulaire ou si son rôle au sein des Verts évoluera vers celui d’un remplaçant de confiance. Le débat est ouvert et les supporters garderont un œil attentif sur chaque décision du club pour sécuriser son avenir en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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