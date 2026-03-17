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Valentin Rongier (Stade Rennais, 31 ans) a avoué que la suite de sa carrière pourrait être dicté par sa compagne.

Valentin Rongier (31 ans)ouvre un chapitre inédit sur sa carrière. Dans une interview accordée à L’Équipe, le milieu de terrain du Stade Rennais a confié que ses décisions futures pourraient être fortement influencées par sa compagne.

« Si jamais je devenais entraîneur, j’aimerais qu’on me laisse du temps. Ça m’effraie un petit peu, parce que j’aime bien avoir mes repères », explique Rongier. Malgré sa passion pour le football et la chance qu’il a dans sa carrière, le joueur souligne que la vie personnelle compte autant que le sport.

« La famille suit et elle n’a limite pas son mot à dire. Et le métier d’entraîneur, ce sont ces mêmes contraintes de temps en deux fois plus… Mais ma femme me dit : tu es fait pour être coach. Ça dépendra de ma fin de carrière. Pour l’instant, je kiffe encore », ajoute l’ancien capitaine de l’OM et du FC Nantes.

« Mais ma femme me dit : tu es fait pour être coach »

Ces propos révèlent un aspect rarement abordé dans les trajectoires des footballeurs : l’impact de la vie de famille sur les choix professionnels. Pour Rongier, chaque étape de sa carrière sera donc envisagée en concertation avec sa compagne, notamment si un poste d’entraîneur se présente à l’avenir.

Le Stade Rennais peut donc voir en lui un joueur engagé sur le terrain, mais également un futur entraîneur dont les décisions pourraient être guidées par l’équilibre entre football et vie personnelle.