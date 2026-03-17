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PSG Mercato : cash pour Akliouche, l’émir du Qatar veut claquer 120 M€ sur le remplaçant de Dembélé ! 

Par Bastien Aubert - 17 Mar 2026, 15:00
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L'émir du Qatar
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si le PSG semble avoir laissé tomber le dossier Maghnes Akliouche, l’émir du Qatar serait désormais nettement plus chaud sur Michael Olise. 

Le mercato est déjà lancé au PSG avec une première décision radicale en haut lieu. Selon PSG Inside Actus, le club parisien ne veut plus entendre parler de Maghnes Akliouche ! « C’est terminé, glisse l’insider. 

La priorité est ailleurs : Michael Olise. D’après Fichajes, l’international français serait désormais la cible numéro un pour remplacer Dembélé si ce dernier venait à partir. Et l’émir du Qatar ne fait pas les choses à moitié : pas moins de 120 millions d’euros pourraient être investis pour s’offrir le jeune joueur de Crystal Palace. Un montant colossal qui témoigne de l’ambition du PSG au prochain mercato.

Adieu Akliouche, 120 M€ pour Olise ?

Luis Enrique voit en Olise le profil parfait. Rapide, technique, capable de jouer sur tout le front offensif, il pourrait offrir plus de profondeur à l’attaque du PSG. Mais le chemin est semé d’embûches. Michael Olise préfère l’Espagne et le Real Madrid le suit de très près. Le club merengue pourrait séduire le Français avec un projet sportif ambitieux et la perspective de jouer en Liga et en Ligue des Champions.

Le PSG devra donc convaincre rapidement. Timing, salaire, projet sportif : tous les éléments devront être alignés pour arracher la signature. Avec la concurrence européenne, chaque détail comptera. Le message est clair : Akliouche, c’est fini. Olise, c’est l’objectif numéro un. Le PSG veut frapper fort cet été et préparer l’après-Dembélé avec un transfert spectaculaire.

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